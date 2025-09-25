Pruebas en el autódromo de Eldorado

Este miércoles se realizaron las primera pruebas en el pavimentado autódromo de Eldorado en miras al eventual estreno en la séptima fecha del Misionero de Pista.
Vale resaltar que el circuito se realizaron estas pruebas y evaluar las condiciones. Se espera la autorización oficual por el ente correspondiente, en este sentido podría tener la visita de la CDA del ACA del cual depende la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo.
Formaron parte de las mismas Renato Longarzo Skanata, Rudi Bundziak y Carlitos Okulovich.
“Muy linda la prueba. Primera vez que me subo a un auto con techo. Dimos pocas vueltas, la pista me gustó mucho, muy técnica, frenajes bruscos. Está media sucia , pero está linda curvas lentas, fuertes”, expresó Longarzo.
Por su parte Rudi Bundziak recnoció “”Pista muy linda, pero porsupuesto tendrá con el tiempo mucho por arreglar pero en resumen será un lindo espectaculo. Trazado con curvas cerradas propenso a sobre pasos, frenajes y con el tiempo se podrá mejorar en infraestructura va a ayudar a acomodarse en el circuito de parte de la organización. El balance que hago es que se puso en funcionamiento, un autodromo más de muy buena magnitud y Eldorado tenga un atractivo más”
La fecha pactada a confirmar es el 5 de octubre, a la espera de la oficialización de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo. Por su parte, el Automoto Club Enrique Seeber trabaja para dejar en las condiciones básicas para la inauguración.
Si bien se hicieron estas pruebas, los pilotos no son los autorizados para habilitar la pista para una competencia oficial zonal.
Este diario también supo que el autódromo podría tener la visita de autoridades de la CDA del ACA para verificar las condiciones de seguridad.
Fuente: Primera Edición.
