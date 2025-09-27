En marcha el Sudamericano de Arrancadas

La recta principal del autódromo Rosamonte de Posadas es escenario del tercer festival Sudamericano de Arrancadas, que reúne a los mejores pilotos del continente.
Ayer se disputaron los entrenamientos libres; en tanto que hoy se realizarán las clasificaciones y primeras finales, y mañana irá el grueso de las finales en todas las categorías. La entrada tiene un costo de 22 mil pesos, en tanto que el estacionamiento cuesta tres mil pesos por día.
Más de 100 autos de Argentina, Brasil y Paraguay se miden en el evento de velocidad más destacado de la región. Durante tres días, los competidores demuestran su destreza y potencia en un festival de adrenalina.
La competencia especial cuenta con diez categorías, que consagrará a los campeones y rey de pista. Además de la competencia deportiva, el festival contará con una feria comercial y stands relacionados con el automovilismo.
Ya confirmaron presencia el equipo Alemâo Motorsport de Brasil que llegará con varios pilotos. Su principal figura es el piloto Fabio Wisniewski.
Fuente: El Territorio.
