Posponen la próxima fecha del Misionero de Pista

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) decidió posponer la realización de la próxima fecha del Campeonato Misionero de Pista debido a las condiciones climáticas.
A través de un comunicado expresó que así lo definió el Comité Ejecutivo, que pone como prioridad la seguridad tanto de los pilotos como del público. La 7° fecha será el fin de semana del 18 y 19 de octubre.
El documento indicó que «en atención a las condiciones climáticas que pronostican lluvias durante varios días de esta semana incluso el día previsto para las pruebas libres lo que acarrearía mayores complejidades en la realización de las mismas incluidos los rescates; el Comité Ejecutivo en la búsqueda priorizar la seguridad de los pilotos y la accesibilidad del público resuelve en forma unanime posponer la realización de la 7° Fecha del Campeonato Misionero de Pista, prevista para el 4 y 5 de octubre de 2025, la que si las condiciones meteorológicas lo permiten, se realizarán el 18 y 19 de octubre en el autódromo de Eldorado.
Asimismo dado este cambio de calendario también se reprograma la última fecha del campeonato, la cual quedaría fijada para el 15 y 16 de noviembre de 2025», indicó el texto enviado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).
Fuente: El Territorio.
