Otro cambio que tensa relaciones

Cumplir con el calendario de Misionero de Pista parece ser la materia pendiente de los dirigentes que llevan adelante los destinos de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD). Es un problema crónico y lleva varias décadas y parece no haber solución. Ahora se volvió a repetir y en menos de una semana, cambió dos veces el calendario de las dos últimas fechas.
Finalmente, después de varias idas y vueltas el Misionero de Pista seguirá con su calendario el 1 y 2 de noviembre en el autódromo de Posadas (7ª fecha) y la última, en tanto, será en el autódromo de Eldorado el fin de semana del 29 y 30 del mismo mes (8ª fecha), aunque el comunicado emitido por la FeMAD deja abierta la posibilidad que en caso de pronóstico de lluvia se puede volver a cambiar la última fecha.
Crónica de un año agitado
Una de las grandes críticas que la actual dirigencia le hacía al ex presidente Oscar Mieres era que no se cumplían con el calendario y que se cambiaban las fechas. En diciembre del año pasado, cuando en Santa Ana se presentaron todas las fechas de esta temporada parecía que ese tema había quedado en el pasado y que al estar todos unidos bajo un mismo techo no se iban a repetir los errores del pasado.
Claro que aquella foto duró muy poco y fue la propia FeMAD la que borró con el codo lo que había escrito con la mano y cambió las dos primeras fechas, para correr con las categorías nacionales TCR y TC2000. “Va a resaltar el zonal”, fue el argumento en aquel momento. Las dos fechas fueron separadas por solo 15 días, lo que generó quejas de los pilotos y en algunos casos prometieron no ir a correr, aunque eso tampoco se cumplió.
Aquellas dos fechas dejaron secuelas en la relación del TC4000, la Copa Fiat 1,4 y la Amppac, ya que la Asociación que debía defender los intereses de los pilotos brilló por su ausencia, los pilotos no se sintieron acompañado y solicitaron la renuncia de Hugo Chávez, quien es el presidente a cargo del organismo.
La 3ª fecha se corrió en la fecha pautada y con el estreno del nuevo asfalto de Posadas, pero no se hizo la fecha de invitados de la Copa Fiat 1.4 que se recuperó en la 6ª fecha en Oberá. La 4ª se disputó en Oberá. La quinta se corrió en Posadas, pero por resolución de los pilotos no se corrió la fecha de invitados de la Clase 1.
Antes de la 6ª fecha que se corrió en Oberá, se anunció que la 7ª se iba a correr en Eldorado el 4 y 5 de octubre, lo que generó muchísima expectativa en la zona norte. Hace 15 días se realizó la prueba con los pilotos nacionales y pese a que quedaron algunas cosas por arreglar se lanzó la venta de entradas y las primeras 1000 entradas volaron.
El segundo lote también se lo sacaron de las manos a los directivos del Auto Moto Club Enrique Seeber que se ilusionaron con volver a tener al zonal después de seis años.
La prometida visita de la CDA no se dio y en la última semana empezó la novela con idas y vueltas. El anunció del pronóstico de lluvia hizo que el lunes se resuelva la postergación y se anuncie con un comunicado oficial, que pasaba el 18 y 19 de noviembre y el anuncio que el Gran Premio Coronación iba a salir el 2 de noviembre en Posadas.
Es sabido que las banquinas de Eldorado son tierra removida y no están consolidadas, por lo que ante el anuncio de lluvia era previsible la postergación. Ya lo sufrió el rally cuando corrió en la Capital del Trabajo.
La fecha coincidía con la 7ª del karting de tierra a solo 70 kilómetros en Puerto Rico, lo que generó tensión, una vez más entre ambas instituciones. Pero, sin grandes protestas y luego del comunicado de la Femad, la Federación de Karting emitió su comunicado y cambiando ambas fechas del Misionero de Karting terrado para el 2 y el 23 de noviembre.
Pero como si a la novela del calendario le faltara un capítulo más apareció la desaparecida Amppac, convocó a los delegados de la categoría y planteó que no se tenía que correr el 19 de octubre por ser el Día de la Madre, aduciendo que no es habitual correr ese día, algo que no es así, ya que tanto el Pista, el Karting de asfalto y el Karting de tierra corrieron en ese día en años anteriores.
Eso generó discusiones entre los pilotos, ya que muchos trabajan con chasistas y motoristas de Buenos Aires, y varios ya habían cambiado las reservas de los vuelos y las reservas en los hoteles de Eldorado.
Además, se plateó correr primero en Posadas y después en Eldorado, lo que provocó el enojo de los pilotos de la zona norte, ya que deberán estar presentes en la anteúltima fecha porque no se puede debutar en la última fecha.
Las discusiones en los grupos, en algunos casos se subieron de tono y los pilotos volvieron a pedir la renuncia del presidente de la Amppac, algo que no ocurrió. Finalmente se puso a votación y se resolvió correr el 2 de noviembre en Posadas y el 30 de noviembre en Eldorado, volviendo a repetir lo que pasó a principio de año de correr dos fechas en menos de un mes, algo que seguramente traerá consecuencias en el parque.
Claro que las discusiones siguieron ya que hay una parte de los pilotos que no quieren ir a Eldorado y como secuelas de esas discusiones se dieron las renuncias de los delegados de la Clase 1, Alejandro Loprete, y de la Clase 3, Gerardo Von Steinger.
Habrá que ver cómo sigue la relación de aquí a fin de año sobre todo con la zona norte donde hay tanta ilusión por volver a ver el zonal. También se volvió muy tensa la relación entre la Femad y la Federación de Karting, que habrá que ver cómo sigue, sobre todo pensando en la próxima temporada.
Si bien esta dirigencia reconoce que fue un error como se manejó el calendario y pidió disculpas – algo que en otras épocas no pasaba- esperemos que se aprenda de los errores y se trabaje para sacar un calendario sin cambios de fecha alguna vez en la historia del automovilismo misionero.
Calendarios
Misionero de Pista
7ª fecha: 1 y 2 de noviembre en el autódromo de Posadas.
8ª fecha: 29 y 30 de noviembre en el autódromo Ciudad de Eldorado.
Misionero de Rally
6ª fecha: 11 y 12 de octubre en Apóstoles.
7ª fecha: 6 y 7 de diciembre en Aristóbulo del Valle.
Misionero de Karting en asfalto
7ª fecha: 11 y 12 de octubre en el Kartódromo de Posadas.
8ª fecha: 8 y 9 de noviembre en el Kartódromo de Oberá.
Misionero de Karting terrado
7ª fecha: 18 y 19 de octubre en el Kartódromo Carlos Albisser de Puerto Rico.
8ª fecha: 15 y 16 de noviembre en el Kartódromo Mauro Nichueda de Campo Grande.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
Comentarios recientes