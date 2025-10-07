La FeMAD confirmó que no se correrá el Día de la Madre

Se confirmó en las últimas horas un nuevo cambio en el calendario del Campeonato Misionero de Pista, donde la FeMAD anunció que no habrá fecha el Día de la Madre (19 de octubre) y acordó con las categorías una reprogramación.
El comunicado oficial señala: “Tras una reunión mantenida entre dirigentes de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo y delegados de todas las categorías, se resolvió que la séptima fecha del Campeonato Misionero de Pista será en Posadas el 1 y 2 de noviembre, mientras que la última competencia se disputará en Eldorado el 29 y 30 del mismo mes”.
La FeMAD ratificó además que, en caso de pronóstico de lluvia previo a la última fecha, se convocará una nueva reunión para evaluar modificaciones.
El delegado de la categoría TCM, Javier Socyuk, explicó: “Votamos en los grupos de las categorías, cada delegado con sus pilotos, y hubo consenso general. La reunión fue positiva y se realizó de manera virtual”.
El cambio de calendario responde a una primera postergación coincidente con el Día de la Madre, que había sido cuestionada por las propias categorías. En la reunión participaron Carlos Nunes Velloso, presidente de la FeMAD; el piloto Rafael Morgenstern (quien realizó pruebas en Eldorado); Gerardo Von Steiger y Germán Cortese, presidente del Automóvil Club Misiones (ACM).
Por otra parte, la FeMAD informó que espera la visita de autoridades de la CDA del Automóvil Club Argentino (ACA) para realizar una inspección técnica en el autódromo de Eldorado, paso indispensable para su habilitación definitiva y la esperada inauguración del circuito.
Fuente: Primera Edición.
