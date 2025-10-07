Se presenta el Rally de Apóstoles

Este martes, a las 10, en la Expo Yerba de Apóstoles, se realizará la presentación de la 6° fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará desde el viernes por los caminos vecinales de la Capital Nacional de la Yerba Mate.
La conferencia de prensa será encabezada por la intendente de Apóstoles María Eugenia Safrán, presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR), Carlos Máximo Brunner, el vicepresidente de la AMPyNaR, Luis Da Luz, integrantes de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y pilotos de las distintas categorías.
Los referentes darán detalles de la carrera que comenzará el viernes con la rampa de largada. El sábado se disputará la primera etapa y domingo será la segunda etapa.
Siguen las inscripciones
La AMPyNaR recordó que hasta el martes, estarán habilitadas las preinscripciones vía on line para la 6° Fecha del Campeonato de Rally Misionero. Luego de mañana las inscripciones se podrán en la Expo Yerba y tendrán una multa extra.
Los binomios interesados en inscribirse lo pueden hacer ingresado en https://linktr.ee/ampynar2024
Horarios confirmados
Por otra parte, la Comisión Directiva de la AMPyNaR dio a conocer los horarios de la 6° fecha que se disputará en Apóstoles, el fin de semana, en lo que será el Gran Premio 47º edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.
Cronograma de actividades
Viernes 10:
12: Cierre Inscripciones con Penalidades.
12 a 18: Administrativa en Predio Expo Yerba Mate.
12 a 18: Caminos habilitados para recorrido, con libro de ruta
12 a 18: Técnica Previa en Predio Expo Yerba Mate.
16 a 18: Shakedown (Pruebas Libres)
18 Apertura Parque Cerrado Simbólica Av. Sarmiento.
19: Cierre Parque Cerrado Simbólica
19: Reunión Obligatoria Pilotos (Salón Cooperativa COSPAL)
21: Largada Simbólica Av. Sarmiento y Alvear.
Sábado 11:
6,30 a 9,30: Caminos habilitados para recorrido
07,30 a 09,30: Técnica Previa en Predio Expo Yerba Mate.
10: Partida del primer auto desde Parque Asistencia
10,23: Largada P.E 01– SOYCHU – AUTODROMO (I)
11: Largada P.E 02 – PERKINS – AEROCLUB (I)
13,29: Largada P.E 03 –SOYCHU – AUTODROMO (II)
14,12: Largada P.E 04 – PERKINS – AEROCLUB (II)
1ª Etapa: 40.540 mts. PPEE y 49.080 mts. Enlaces
Domingo 12:
8,20: Ingreso de tripulaciones a Parque Cerrado
9,10: Partida del primer auto desde parque Asistencia.
9,33: Largada P.E 05– SOYCHU– AUTODROMO (III)
10,16: Largada P.E 06 – PERKINS – AEROCLUB (III)
12,09: Largada P.E 07– SOYCHU – AUTODROMO (IV)
12,52: Largada P.E 08– PERKINS – AEROCLUB (IV)
14,29: Largada P.E 09– AUTODROMO – AUTODROMO (I)
Técnica Final: AUTODROMO APOSTOLES
2ª Etapa: 42.570 mts. PPEE y 57.750 mts. Enlaces
Fuente: El Territorio.
