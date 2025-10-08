Se presentó la 6° fecha del Campeonato Misionero de Rally

Con la presencia de la intendenta María Eugenia Safrán, se presentó ayer en la Expo Yerba de Apóstoles la 6° fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará desde este viernes por los caminos vecinales de la Capital Nacional de la Yerba Mate.
Además de la intendenta, en la mesa estuvieron el presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR), Carlos Máximo Brunner; el vicepresidente de la AMPyNaR, Luis Da Luz; el jefe de seguridad de la AMPyNaR, Comisario General (R) Néstor García Da Rosa; Oscar Mieres, por la organización local; y los pilotos Marcelo Kaczurek, Ricardo Pernigotti y los navegantes Juan Pablo Pernigotti y Mauricio Saenz.
“Sabemos que es un evento que convoca mucho, por eso apostamos de nuevo al rally en Apóstoles. Invitamos a todos los comerciantes, hotelerías y gastronomía, porque vamos a tener un movimiento inusual y hay que atenderlos bien para que vuelvan”, indicó la intendenta María Eugenia Safrán.
“Estamos muy felices de volver a Apóstoles. Era un trabajo que teníamos que buscar la forma de retomar y creo que vino para quedarse. Agradecemos a la intendenta y al Municipio por todo el trabajo. Está todo listo, así que esperamos que sea un buen fin de semana”, expresó Carlos Máximo Brunner, presidente de la AMPyNaR.
“Tenemos muchas consultas de pilotos de Formosa, vuelven varios de la zona sur como Tito Pernigotti, Matías Jambrina con el Nissan March, un auto de última generación, y varios chicos de Iguazú. Es un año difícil en lo económico, pero los pilotos hacen el esfuerzo por estar en todas las fechas y nosotros tratamos de brindarles todas las herramientas para que disfruten de un buen fin de semana”, indicó Luis Da Luz.
El organizador local, Oscar Mieres, explicó que “Apóstoles es una linda plaza, hay lindos tramos y las instalaciones hay que valorarlas, como la Expo Yerba para el Parque de Asistencia y Parque Cerrado”. Además, agradeció al municipio “por apoyar siempre al deporte y en especial al automovilismo, y al personal de Obras Públicas que hizo un trabajo impecable en los caminos”.
Ver más
Suscripciones a periódicos digitales
Ropa y accesorios para Estudiantina
Artículos deportivos regionales
Experiencias de turismo rural
Libros sobre historia de Misiones
Noticias Policiales Misiones
Recetas de cocina regional
Herramientas para emprendedores
Club de Lectores
Equipos de fotografía y video
Por su parte, Juan Pablo Pernigotti destacó: “Volver a correr en Apóstoles es muy lindo. Los pilotos siempre quieren venir y nosotros, como locales, lo disfrutamos mucho. Invitamos a todos a que vengan a disfrutar de un excelente fin de semana, donde se definirán los campeonatos”.
El Gran Premio de la 47ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate comenzará el viernes con la rampa de largada. El sábado se disputará la primera etapa y el domingo la segunda. La coronación será en el Autódromo Ciudad de Apóstoles.
Cronograma de actividades
Viernes 10:
12: Cierre de inscripciones con penalidades
12 a 18: Administrativa en predio Expo Yerba Mate
12 a 18: Caminos habilitados para recorrido, con libro de ruta
12 a 18: Técnica previa en predio Expo Yerba Mate
16 a 18: Shakedown (pruebas libres)
18: Apertura parque cerrado simbólica Av. Sarmiento
19: Cierre parque cerrado simbólica
19: Reunión obligatoria pilotos (Salón Cooperativa COSPAL)
21: Largada simbólica Av. Sarmiento y Alvear
Sábado 11:
6:30 a 9:30: Caminos habilitados para recorrido
7:30 a 9:30: Técnica previa en predio Expo Yerba Mate
10: Partida del primer auto desde parque asistencia
10:23: Largada P.E 01 – Soychu – Autódromo (I)
11: Largada P.E 02 – Perkins – Aeroclub (I)
13:29: Largada P.E 03 – Soychu – Autódromo (II)
14:12: Largada P.E 04 – Perkins – Aeroclub (II)
1ª Etapa: 40.540 m PEE y 49.080 m Enlaces
Domingo 12:
8:20: Ingreso de tripulaciones a parque cerrado
9:10: Partida del primer auto desde parque asistencia
9:33: Largada P.E 05 – Soychu – Autódromo (III)
10:16: Largada P.E 06 – Perkins – Aeroclub (III)
12:09: Largada P.E 07 – Soychu – Autódromo (IV)
12:52: Largada P.E 08 – Perkins – Aeroclub (IV)
14:29: Largada P.E 09 – Autódromo – Autódromo (I)
Técnica final: Autódromo Apóstoles
2ª Etapa: 42.570 m PEE y 57.750 m Enlaces
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes