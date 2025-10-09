Vuelve el Rally de Apóstoles

La expectativa es mucha para los apasionados del deporte rueda en Apóstoles y la región, por la vuelta del Campeonato Misionero de Rally a los caminos vecinales de la localidad.
La sexta fecha del zonal tendrá lugar este próximo fin de semana y hoy martes tuvo lugar la presentación oficial del Rally de Apóstoles en la Expo Yerba, donde autoridades municipales, del automovilismo y los protagonistas palpitaron la fecha que puede ser clave.
“Estamos muy felices de volver a Apóstoles, era un trabajo que teníamos que buscar la forma de volver y creo que vino para volver y quedarse como lo fue en su buena época”, expresó Luis Da Luz, vicepresidente de la AMPyNaR.
Los referentes dieron detalles de la carrera que comenzará el viernes con la rampa de largada con un show musical, el acompañamiento de la Banda del Regimiento Monte 30 en el centro de la ciudad. El sábado se disputará la primera etapa y domingo será la etapa final.
Esta fecha puede ser crucial de cara a la definición del campeonato en las distintas categorías, donde hay mucha paridad. “Creo que solo en la N6, el piloto que viene adelante sacó ventaja, pero todos están en condiciones de ser campeones y eso da un condimento especial”, sumó Da Luz.
El organizador local, Oscar Mieres expuso que “era mucho el tiempo que se estaba esperando, Apóstoles es una linda plaza, hay lindos PC y las instalaciones también hay que valorarlas, la Expo Yerba para el parque de asistencia y parque cerrado”, dijo y agradeció al municipio.
En la cita de hoy estuvieron presentes los pilotos Marcelo Kaczurek, Ricardo Pernigotti, los navegantes Mauricio Saiz y Juan Pablo Pernigotti. Además la intendente local, María Eugenia Safrán, el titular de la AMPyNaR, Máximo Brunner y el comisario general, Néstor García Da Rosa.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes