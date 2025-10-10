Arranca la velocidad en Apóstoles

Se terminó la espera. Luego de tres años, este viernes volverá de forma oficial a correrse en Apóstoles, sede de la 6° fecha del Campeonato Misionero de Rally. El Gran Premio 47° Fiesta Nacional de la Yerba Mate se pondrá en marcha por la noche con la rampa de largada que se realizará en el centro de la ciudad (Av. Sarmiento y Alvear).
Antes habrá tiempo para que los equipos se instalen en la Expo Yerba donde se levantará el Parque de Asistencia y que los binomios realicen la hoja de ruta y los reconocimientos de los caminos. Por la tarde los pilotos podrán probar sus máquinas en el shakedown para realizar las primeras aceleradas.
El sábado la primera etapa tendrá 4 pruebas especiales, sobre dos tramos – Soychu-Autodromo de Apóstoles de 8,2 kilómetros y Perkins-Aeroclub de 12 kilómetros – para completar un total de 40.540 metros de pruebas especiales. El domingo se repetirán los dos tramos en dos oportunidades y se correrá un tercer tramo que será dentro del Autódromo de Apóstoles para completar la prueba con otros 42.570 metros. En total se correrán 9 pruebas especiales entre sábado y domingo. La técnica final se realizará en el predio del Autódromo donde también se realizará la entrega de premios a los ganadores de cada categoría.
Varias novedades
El cierre de las preinscripciones dejó varias novedades. En la Hibrido regresará el binomio de Posadas José Luis Leiva-Rodrigo Leiva con el Toyota Etios. Además se sumará la dupla formoseño Diego Centurión-Hernán Quintana con un Ford Ka.
En el Grupo A, volverá a correr el binomio de Concepción de la Sierra Carlos “Tito” Pernigotti-José Igoa con el VW Gol ex Ricardo Pernigotti.
En la RC5, regresa la dupla Horacio Sauer-Lucas Houchuk con el Peugeot 208 y debutará Matías Jambrina-Teodoro Ibarra con el Nissan March.
Además, se sumarán dos duplas formoseñas Cristian Flumian-Fabricio Flumian con un Toyota Etios y Nicolás Hertelendy-Milagro Jerez con otro Toyota Etios.
En la AZ, regresará la dupla de Puerto Iguazú Pablo De Francesco-Darío Gómez, que se despedirá del VW Gol.
En la N2 8V, Yunior Boher cambiará de navegante y de auto. Volverá a subir Yonas Müller y dejará el VW Gol Trend y se subirá al Ford Ka ex Sebastián Potschka. También regresará Lucas Horianski-Francisco Trasel con el Ford Ka.
También se sumará otro formoseño Eduardo Guanes-Fabián Domínguez con un VW Gol Trend.
En la N6, estará retornando el binomio de Tres Capones Esteban Basiluk-Gabriel Danekilde con el Ford Ka.
El Gran Premio 47º edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate comenzará este viernes con la rampa de largada. El sábado se disputará la primera etapa y domingo será la segunda etapa. La coronación será en el Autódromo Ciudad de Apóstoles.
Cronograma de actividades
Viernes 10:
12: Cierre Inscripciones con Penalidades.
12 a 18: Administrativa en Predio Expo Yerba Mate.
12 a 18: Caminos habilitados para recorrido, con libro de ruta
12 a 18: Técnica Previa en Predio Expo Yerba Mate.
16 a 18: Shakedown (Pruebas Libres)
18 Apertura Parque Cerrado Simbólica Av. Sarmiento.
19: Cierre Parque Cerrado Simbólica
19: Reunión Obligatoria Pilotos (Salón Cooperativa COSPAL)
21: Largada Simbólica Av. Sarmiento y Alvear.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes