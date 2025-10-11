El Rally vuelve a Apóstoles

Se terminó la espera. Luego de tres años, esta mañana volverá de forma oficial a correrse en Apóstoles, sede de la 6ª fecha del Campeonato Misionero de Rally. El Gran Premio 47° Fiesta Nacional de la Yerba Mate se puso en marcha anoche con la rampa de largada en el centro de la ciudad (Av. Sarmiento y Alvear), pero lo mejor empieza hoy.
La primera etapa tendrá cuatro pruebas especiales, sobre dos tramos (Soychu-autódromo de Apóstoles de 8,2 kilómetros y Perkins-Aeroclub de 12 kilómetros) para completar un total de 40.540 metros de pruebas especiales.
Mañana, en tanto, se repetirán los dos tramos en dos oportunidades y se correrá un tercer tramo que será dentro del autódromo de Apóstoles para completar la prueba con otros 42.570 metros.

En total serán nueve pruebas especiales entre hoy y mañana. La técnica final será en el predio del autódromo donde también se realizará la entrega de premios a los ganadores de cada categoría.

El cierre de las preinscripciones dejó varias novedades. En la Hibrido regresará el binomio de Posadas integrado por José Luis Leiva y Rodrigo Leiva con el Toyota Etios. Además se sumará la dupla formoseña Diego Centurión y Hernán Quintana con un Ford Ka.

En el Grupo A, volverá a correr el binomio “Tito” Pernigotti-José Igoa, de Concepción de la Sierra Carlos, con el VW Gol ex Ricardo Pernigotti.

En la RC5, regresa la dupla Horacio Sauer-Lucas Houchuk con el Peugeot 208 y debutará Matías Jambrina-Teodoro Ibarra con el Nissan March.

Además, se sumarán dos binomios formoseños: Cristian Flumian-Fabricio Flumian con un Toyota Etios y Nicolás Hertelendy-Milagro Jerez con otro Toyota Etios. Todo listo para la acción.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

