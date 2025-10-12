Paulus – Brunner le ponen suspenso a la definición del Misionero de Rally

El Campeonato Misionero de Rally está que arde. En etapa de definiciones, el binomio que no se rinde fácil es el de Maicon Paulus – Máximo Brunner (Ford Fiesta), que se impuso en el Rally de Apóstoles, en la categoría Híbridos, y le puso más condimento a la definición mano a mano con la dupla Gabriel Vidal Rodríguez – Aitor Zugasti (Ford Ka).
Ante un buen marco de público, el equipo de San Vicente venció en la sexta fecha y mantiene sus chances intactas. Luego de la primera etapa, con un claro dominio del binomio de Posadas, este domingo las cosas cambiaron: la segunda etapa estuvo marcada por los cambios de clima, empezó con lluvia, salió el sol y terminó con lluvia.
Gran parte de la carrera la dominó Vidal Rodríguez, pero Paulus salió a presionar en cada uno de los tramos. La presión dio sus frutos y faltando un tramo el motor del Ford Ka sintió el desgaste y empezó a fallar. Además, el hombre de San Vicente metía un gran registro para llevarse los puntos del Power Stage y pasar a liderar la carrera, que terminó cerrando en el PC9, donde alcanzó la victoria y sumó valiosos puntos para el campeonato para mantener sus aspiraciones de llegar a la última con aspiraciones. Vidal llegó al PC9 con el auto herido y empujando y solamente pudo cruzar la pancarta para terminar segundo en la Híbrido (el último tramo fue bajo régimen de Súper Prime).
Etapa de definiciones
En el Grupo A, la dupla Gabriel Cabral-Gustavo Behemetiuk (VW Gol), logró una victoria clave y de los tres (junto a Fabio Montiel-César Hulrich y Pauly Koch-Marcelo Horchuk) que pelean en el campeonato fue el que más sumó y mantiene intacta sus aspiraciones. En Apóstoles, segundo fue Juan Cabral-Mauricio Saenz (VW Gol) y tercero terminó Gabriel Bobadilla- Martin Velázquez.
En la N2, Alexis Stahl-Gerónimo Cabañas (Ford Ka) salió a presionar bajo la lluvia y pudo dar vuelta la clasificación. Cuando parecía que iba a ganar tranquilo una piedra rompió el tanque de nafta y llegaron a la última asistencia con lo justo. Pudieron parchar el tanque y cerrar una victoria clave que los mantiene vivos en el campeonato. Segundo fue la dupla local Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Gol), quien sigue como puntero del campeonato. Tercero terminó Andrés Kruse-Nelson Giménez (VW Gol).
¿Tres monarcas anticipados?
En la RC5 venció Lisandro Vidal-Agustín Schuster (Ford Fiesta), que también terminó con el auto herido, pero le alcanzó para celebrar y con los puntos sumado matemáticamente ya es campeón Lisandro, aunque deberá presentarse en la última fecha por reglamento, como Schuster tiene una carrera menos aún no es campeón. En segundo lugar terminó Sebastián Potschka-Enzo Dos Santos (Ford Fiesta) y tercero fue Sergio Zarza-Hugo Espínola (Ford Fiesta).
En la AZ Light, ganó Javier Holbach-Dalila Pettersen (VW Gol) quien quedó al borde de celebrar un nuevo título ya que su rival directo Diego Muller abandonó. Segundo fue Carlos Glocker-Victor Balbuena (Renault 18) y tercero fue Angel Konopka-Aylen Konopka (Fiat Palio).
En la N6 volvió a vencer Gabriel Kobernik-Matías Brettin (VW Gol Trend) que con los puntos sumados matemáticamente son inalcanzables y solo deberán presentarse en la última fecha para consagrarse campeón. Segundo terminó Nico y Daniel Robledo (Ford Ka) y tercero fue Gilberto Marchiotti-Diego Lovera (VW Gol).
La próxima fecha, la 7° y última del calendario será el 5, 6 y 7 de diciembre por los caminos vecinales de Aristóbulo del Valle.
Fuente: Primera Edición.
