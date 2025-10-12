Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti al frente

El binomio Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti (Ford Ka) ganó la primera etapa de la 6ª fecha del Campeonato Misionero de Rally que se disputó ayer por los caminos de Apóstoles ante una gran cantidad de gente.
Pese al intenso calor y el polvo, la dupla de Posadas acumuló 23m00s80/100 para las cuatro pruebas especiales y viene ganando la general y la categoría Hibrido. Segundo, a 21 segundos, viene Maicon Paulus-Maxi Brunner (Toyota Etios) y tercero se ubica José Luis y Rodrigo Leiva (Toyota Yaris) a más de dos minutos.
En el Grupo A comenzó ganando Pauly Koch, respondió el formoseño Gabriel Bobadilla, pero al final del día terminó ganando la dupla Gabriel Cabral-Gustavo Behemetiuk (VW Gol), que de los tres que pelean el campeonato (el otro es Fabio Montiel) es el que más terminó sumando. Segundo viene Juan Cabral-Mauricio Saenz (VW Gol); tercero viene Bobadilla.
En la RC5 venció en la etapa Lisandro Vidal-Agustín Schuster (Ford Fiesta), 24m17s6/10 segundo a nueve segundos se ubica Sebastián Potschka-Enzo Dos Santos (Ford Fiesta) y tercero a 13 segundos vienen Ricardo y Juan Pablo Pernigotti (Ford Fiesta).
En la N2, Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Gol) se hicieron fuerte de local y vienen ganando. Segundo se ubica Alexis Stahl-Geronimo Cabañas (Ford Ka) y tercero, Andrés Kruse-Nelson Giménez (VW Gol).
En la AZ Light viene primero Javier Holbach-Dalila Pettersen (VW Gol) con un acumulado de 25m19s2/10, segundo a 23 segundos está Richi Sosa-Guillermo Pereyra (VW Gol) y tercero marcha Carlos Glocker-Víctor Balbuena (Renault 18).
En la N6 manda Gabriel Kobernik-Matías Brettin (VW Gol Trend) que dio un paso más a la consagración anticipada. Segundo se ubica Nico y Daniel Robledo (Ford Ka) y tercero viene Gilberto Marchiotti-Diego Lovera (VW Gol).
El Gran Premio 47º edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate sigue hoy con la segunda etapa, que tendrá cinco pruebas especiales. La coronación será en el autódromo Ciudad de Apóstoles.
Cronograma
Domingo 12:
8.20: ingreso de tripulaciones a Parque Cerrado.
9.10: partida del primer auto desde parque Asistencia.
9.33: largada P.E 05-Soychu-Autódromo (III).
10.16: largada P.E 06-Perkins-Aeroclub (III).
12.09: largada P.E 07-Soychu-Autódromo (IV).
12.52: largada P.E 08-Perkins-Aeroclub (IV).
14.29: largada P.E 09-Autódromo-Autódromo (I).
Técnica Final: Autódromo Apóstoles.
2ª Etapa: 42.570 mts. PPEE y 57.750 mts. Enlaces.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes