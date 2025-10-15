Inspección al autódromo de Eldorado

El dirigente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, Roberto “Pipa” Anselmo, dijo presente días atrás en Eldorado y realizó una exhaustiva inspección en el Auto Moto Club Enrique Seeber, luego de la polémica que se desató por el cambio de fechas del Misionero de Pista.
La visita de Anselmo tuvo lugar hace una semana. El dirigente nacional estuvo acompañado por el presidente de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), Carlos Nunes Velloso; el coordinador del club, Gustavo Moschner; y el intendente de la localidad, Rodrigo “Pipo” Durán.
Anselmo recorrió a pie los casi cuatro mil metros del trazado y brindó sus opiniones al respecto, aunque las mismas no trascendieron y quedarán plasmadas en el documento que elevará en las próximas horas.
“Él deberá ahora elaborar un informe detallado sobre lo que hay que hacer aún y lo elevará hacia el club y el municipio. Seguramente estará listo para los próximos días”, explicó Moschner, quien fue el único que habló sobre la visita con los medios de prensa.
“Tenemos muchas cosas por mejorar en materia de seguridad, tanto para los pilotos como para el público, pero las sugerencias que nos dejaron y el informe nos ayudarán a seguir trabajando con vistas a la carrera de fines de noviembre. Tenemos muchas expectativas. Ojalá las condiciones del tiempo nos acompañen para poder trabajar a pleno”, dijo el dirigente local, quien agradeció a la FeMAD por la posibilidad de que Eldorado vuelva a recibir una carrera.
El circuito local, recientemente asfaltado, iba a recibir una fecha del Misionero de Pista el pasado 5 de octubre. No obstante, la lluvia y varios puntos de seguridad aún inconclusos obligaron a la postergación hasta fines de noviembre.
Fuente: Primera Edición.
