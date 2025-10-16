Dolor en el rally por el deceso de José Luis Prochuk

El rally misionero recibió una dura noticia, tras conocerse el deceso del expiloto y constante referente José Luis Prochuk, quien fue uno de los iniciadores del equipo Charaí Competición.
Desde las redes sociales de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) lamentaron la noticia y recordaron que Prochuk debutó como piloto en la ex Clase 3, con un Renault 18. No obstante, tras varios años de ausencia en la competencia, regresó a la actividad con un Fiat Palio en la Clase N2 del rally provincial.
Sus últimas carreras fueron al mando de un Ford Ka del mencionado Charaí Competición, equipo que inició varios años atrás. “El rally era su vida”, recordó Mirta, su compañera, tras confirmar la lamentable noticia.
En los últimos meses, José Luis se encontraba acompañando a su hijo, Agustín, quien había debutado en el Misionero de karting terrado. El sueño era correr junto a él una carrera de rally.
Fuente: Primera Edición.
