Carlitos Okulovich acelera un nuevo sueño en el Misionero de Pista

El piloto obereño Carlos Okulovich tiene un sueño y ya empezó a conformar un equipo propio de competición para participar en el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista.
Carlitos ya cuenta con el vehículo que utilizará la escudería, un Toyota Etios, que llegó recientemente a Misiones desde la provincia de Córdoba. La base operativa del equipo estará instalada en Oberá y contará con el asesoramiento técnico de Luis “Pejerrey” Belloso. La preparación del auto estará a cargo de Carlos “Chirola” Billordo, reconocido preparador con trayectoria en categorías nacionales, actualmente radicado en la ciudad.
“El auto estaba en Córdoba, entonces, cuando lo detectamos, el Peje nos ayudó a conocer las características y condiciones. Está prácticamente nuevo, con seis carreras, armado con motor y el reglamento del Turismo cordobés. Listo para probar, que será lo primero que vamos a hacer en los próximos días”, contó el obereño.
Además, señaló que “la prueba será para ver cómo se comporta el auto en general y de paso vamos a probar los amortiguadores que se prepararon en Córdoba. El paso siguiente será trabajar en la motorización de acuerdo al reglamento del Misionero de Pista”.
Respecto al equipo que trabajará en la mecánica del auto, confirmó que “Chirola está a cargo, tiene experiencia en este tipo de autos porque siempre trabajó en equipos de TN, ya sea con Belloso o Nicolás Kern. Y además tenemos todo el asesoramiento de Belloso”.
“En principio, la idea es armar el auto con un equipo propio, ponerlo en pista y que sea competitivo. Todavía no hay plazos establecidos, vamos a ver cómo se va dando toda la planificación, pero probablemente será para el año que viene. Una vez listo, si hay algún piloto interesado, estará a disposición para alquilarlo. Y si no hay interesados, lo correré cuando pueda, en función de mis compromisos nacionales”, cerró Carlitos, sin dejar de lado su actividad en el campeonato del Turismo Nacional.
Fuente: prensa Okulovich.
Comentarios recientes