Se trabaja para el Coronación de rally

El presidente de la AMPyNaR Carlos Máximo Brunner se reunió con el intendente de Aristóbulo del Valle, Juan José “Negro” Mac Donald y con el coordinador local Javier Holbach y acordaron los detalles de la última fecha que se disputatrá del 5 al 7 de diciembre.
El Gran Premio Coronación será Graduación 2 por lo que entregará puntaje y medio, que definirá a los campeones de cada categoría. Además, consagrará al campeón del Absoluto tanto de pilotos como navegantes.
“Quiero agradecer al Municipio a su intendente Juan José Mac Donald y de Salto Encantado Eldor Hut por volver a ser sede del Gran Premio Coronación. Es un clásico de nuestro campeonato y son las ciudades donde más veces se hizo el Gran Premio Coronación, así que esperamos una definición apasionante en la mayoría de las categorías”, comentó Brunner.
El municipio comenzó con la puesta a punto de los caminos que se utilizarán para la prueba y en los próximos días se realizará el Libro de Ruta y se armará el Operativo de seguridad.
