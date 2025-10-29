Héctor Finke Jr. vuelve al TC4000

El piloto de Aristóbulo del Valle, Héctor Finke Jr. volverá al Misionero de Pista, que disputará el fin de semana la 7° fecha en el autódromo Rosamonte de Posadas y volverá a estar en el TC4000 Misionero.
Luego de varias fechas de ausencia Finke Jr. será uno de los regresos en la anteúltima del año. El piloto de Aristóbulo del Valle estará con el Ford atendido por Diego Torcasso, que también regresará al Misionera y llevará motores de Carlitos Glocker.
«Volvemos a correr en el Pista, lamentablamente se suspendió la fecha de Bolivia del Sudamericano de Rally y para no quedar parado tanto tiempo volvemos a correr en el Pista con todo el equipo que veníamos trabajando», indicó en charla con Mundo Motor Misiones.
Venta de entradas
El Automóvil Club Misiones (ACM) lanzó la venta de entradas para el fin de semana. La general para el Porton 1 (Isla del Carrusel) cuesta 5000 pesos por personas. También se puede adquirir el combo Amigo de 20 entradas por 10 mil pesos. El estacionamiento en esa zona es gratis.
La entrada para el portón 2 (Boxes) cuestan 15mil pesos, Damas y jubilados 7 mil pesos. Estacionamiento general 3 mil por día. Estacionamiento en Boxes 5 mil por día
Los COMBOS DE ENTRADAS para éste fin de semana que viene en Posadas se pueden conseguir en
●el local OSWALDO CORTESE AV.URUGUAY Y MAIPU.
●frenos Córdoba AV.URUGUAY CASI AV. CMTE ROSALES, a partir de mañana.
●Después en los portones del autódromo desde el jueves.
●Las entradas generales, ya sea portón 1 o 2 se compran directamente en el autódromo.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
Comentarios recientes