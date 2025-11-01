El Pista acelera en Posadas

Las actividades de la séptima fecha del Campeonato Misionero de Pista comenzaron ayer con las pruebas libres extra oficiales, organizadas por el Automóvil Club Misiones (ACM). Desde las 9, los participantes de las cinco categorías probaron el trazado de 4.370 metros.
Divididas en cuatro tandas, la primera de 15 minutos y las tres restantes de 20 cada una, sirvieron para tomar registros de tiempos y poner a punto los autos para la actividad oficial del finde.
En total fueron 71 máquinas: 14 de la Clase 3, 17 de la Clase 1, 9 del TCM, 16 de la Copa Fiat y 15 del TC 4000.
Este sábado el cronograma prevé el inicio de los entrenamientos desde las 9, la clasificación desde las 13.15 y las Series desde las 16.30.
Por otra parte, el ACM informó que quienes deseen ingresar al portón 1, que corresponde a la isla, abonarán las entradas generales a $5.000. Damas, jubilados y niños hasta 12 años entrarán gratis.
7ª fecha del Campeonato Misionero
El estacionamiento, en tanto, también será gratuito. Además, los interesados podrán acceder al combo amigo: comprando 10 entradas generales el valor será de $20.000.
En el caso de que el público elija el portón 2 o boxes, el valor de la entrada general será de $15.000. Damas y jubilados abonarán sólo el 50%, es decir $7.500. Y menores de hasta 12 años ingresarán sin cargo.
Respecto al estacionamiento indicaron que, en el sector general, para autos valdrá $3.000 por día y para motos $1.000; en la zona de estacionamiento de boxes será $5.000 por día.
También se podrá acceder al combo amigo, con el que adquiriendo 10 tickets el monto será de $70.000.
Fuente: El Territorio.
