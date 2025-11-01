Un sábado de lluvia y polémica en el Misionero de Pista

Se puso en marcha este sábado la séptima y anteúltima fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista, con polémica en el TC4000 y otros tantos condimentos en plena etapa de definiciones para la temporada.
La intensa lluvia vespertina fue protagonista en el autódromo de la capital provincial, tanto en las clasificaciones como en las series. Y fue justamente en el TC4000 donde se posaron todas las miradas: en la primera serie, el líder del campeonato Javier Kupski (Ford) iba adelante, pero se quedó afuera tras un toque de Cristian Grygorzyn, en una maniobra que también dejó fuera de pista al hombre de Chevrolet.
“Intenté la ‘tijera’, capaz que él no se dio cuenta que tenía ahí el auto, fue sin intención”, alcanzó a decir Grygorszyn a los medios. Kupski optó por no brindar declaraciones. El auto del obereño terminó sin parabrisas y con varios daños en el sector frontal.
Quien aprovechó la situación fue Julio César “Bananita” Benítez (Chevrolet), principal perseguidor de Kupski, quien ganó la segunda serie y le descontó al obereño.
A trabajar. Así quedó el Ford de Kupski tras el toque y despiste con Grygorszyn. El domingo será una jornada clave
En cuanto al resto de las categorías, cerraron la jornada con las respectivas clasificaciones. En ese sentido, en la Clase 3, Raúl Huta sorprendió al marcar la poleposition con 1m57s672/1000, escoltado por Juampy Urrutia y Matías Garavano.
La novedad allí pasó porque ni el paraguayo Javier Detienne, puntero, ni su escolta, Santiago Viana, pudieron sumar puntos, en buena parte debido al lastre con el que cargan luego de los buenos rendimientos de las últimas fechas.
“Estoy contento, pudimos mejorar vuelta tras vuelta. Fuimos de menos a más y en la última vuelta se nos dio”, sintetizó Huta a El Deportivo, tras hablar también sobre la lluvia: “era una incógnita saber cómo nos iba a ir con piso mojado, pero creo que el auto respondió y salió todo bien, así que está en condiciones de andar firme tanto en piso seco como con agua”.
Respecto a la Clase 1, Ezequiel Mieres volvió con todo y se quedó con el mejor tiempo del día, con 2m00s602/1000, por delante de Federico Puerta y José De Lima, el único de los que pelean por el título que pudo sumar. De todas maneras, el puntero del campeonato, Bautista Bustos, tiene chances importantes de consagrarse de forma anticipada si se dan una serie de resultados. Eso tiene que ver con que llegó a esta fecha con 43 puntos de ventaja sobre Juan Finten, su escolta, y habrá solo 37 unidades en juego.
En tanto, en la Copa Fiat 1.4, el escolta Nazareno Da Cruz hizo la pole position por delante justamente del líder, el chaqueño Daniel Salas, por lo que mantiene la ilusión de pelear por el título. El sanvicentino Nicolás Lorenzo completó los tres primeros lugares.
Finalmente, en el TCM, Alan Iserre se quedó con la serie por delante del líder Cristian Álvez, mientras que Lucas Márquez -tercero en discordia- fue justamente tercero.
La actividad continuará el domingo desde las 9 con el resto de las series clasificatorias, mientras que a las 12.25 arrancarán las esperadas finales, que podrían definir a los primeros campeones de la temporada. Será una jornada a pura expectativa.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes