El Misionero de Pista tuvo grandes finales en el Rosamonte

La séptima fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista entregó grandes finales en las cinco categorías y todos los campeonatos, fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), se definirán en la última fecha que se realizará en el autódromo Ciudad de Eldorado el 30 de noviembre.
Bruno Madelaire (TCM), Cristian Grygorszyn (TC4000), Juan Pablo Urrutia (Clase 3), Ezequiel Mieres (Clase 1) y Daniel Salas (Copa Fiat 1.4) fueron los grandes ganadores de las finales que fueron vibrantes y apasionante.
Bien temprano las series ya entregaron grandes anticipos de los que serían las finales y no faltaron los roce, las maniobras al límite y las definiciones sobre la línea de sentencia.
En el TCM, Cristian Álvez (Chevrolet) dominó la final, pero una penalización de 10 segundos por mover antes en la largada hizo que su esfuerzo se vea relegado. Así, el eldoradense Darío Bogado (Chevrolet) y el posadeño Bruno Madelaire (Ford), que se vino desde el último cajón de la grilla, lucharon por la victoria. Madelaire aprovechó un error de Bogado y tomó la punta de la carrera para llevarse la victoria, segundo llegó Bogado y tercero fue Alvez, que hizo las últimas vueltas clasificando para terminar tercero.
En esta divisional se consagró campeón anticipado de la categoría Máster (reservado para mayores de 50 años) Rubén “Cacho” Ratoski (Chevrolet), quien anunció que en Eldorado correrá su última carrera.
Definirán el campeonato en Eldorado Cristian Álvez (Chevrolet) que tiene 226 puntos y Darío Bogado (Chevrolet) que suma 200 unidades. Lucas Márques Da Silva quedó fuera de la pelea ya que quedó a 65 puntos cuando resta 63 en juego.
Grygorszyn encontró la victoria en la técnica
El TC 4000 volvió a dar la nota en la final, después de todas las polémicas vividas el día anterior. Desde los primeros cajones salieron los correntinos Julio “Bananita” Benítez (Chevrolet) y Fernando Fa (Chevrolet), pero el piloto de Aristóbulo del Valle Héctor Finke Jr. (Ford) hizo una gran largada y en la primera vuelta dominaba las acciones. Carlos Cabral (Chevrolet), aprovechaba algunos toques y problemas de sus rivales para avanzar y llegar a la punta promediando la prueba. Finke se quedaba con las manos vacías porque el motor decía basta. Así Cabral cruzó primero la meta, pero luego sería excluido en la técnica por no dar el peso mínimo. Así, Cristian Grygorszyn (Chevrolet), que largó desde el puesto 14 y llegó segundo en pista, se subió a lo más alto del podio; segundo fue el obereño Javier Kupski (Ford), quien con los puntos sumados quedó a un paso de la consagración y tercero fue Sergio Crevatin (Chevrolet 400), quien logró su primer podio en la categoría.
El campeonato se definirá entre Kupski (Ford), que suma 224,5 y Julio César “Bananita” Benítez (Chevrolet), que suma 182. Entre los dos hay 42,5 puntos cuando quedan 63 puntos en juego.
Urrutia y una victoria que lo mantiene vivo
El obereño Juan Pablo Urrutia (Renault Clío) demostró una vez más que Posadas le cae muy bien y ganó la serie y la final de la Clase 3 de punta a punta y con los puntos sumados mantiene sus chances matemáticas de luchar por el título y retener el 1.
Urrutia pudo soportar el asecho constante de César Villar (Renault Clío), quien hizo su mejor carrera del año y terminó segundo después de largar cuarto. Mietras que Raúl “Rauly” Huta (Renault Clío), movió antes en la largada, fue penalizado y se tuvo que conformar con ser tercero.
El líder del campeonato, el paraguayo Javier Detienne (Toyota Etios) hizo una carrera de menos a más y llegó cuarto para sumar puntos importantes para escaparse aún más y llegar tranquilo a la definición. El piloto de Encarnación suma 198,5 unidades y le saca 35 puntos a su compañero de equipo Santiago Viana (Renault Clío), quien tuvo que abandonar por la rotura del neumático delantero izquierdo. Los otros pilotos que aún tienen chances son Urrutia que se ubica a 51,5 puntos y Stefano Bárbaro (Renault Clío) que quedó a 55,5 puntos cuando hay 63 en juego.
El Valdez Racing logró su primer 1-2 en la Clase 1
La Clase 1 presentó 27 máquinas en la grilla de la final y fue la más numerosa del fin de semana. El «Pistolero» José de Lima (Fiat Uno) largó desde la posición de privilegio, pero en la tercera vuelta de la Final, Juan Finten (Fiat Uno) jugó sus cartas y pasó al frente. La rotura de la segunda marcha empezó a complicar al posadeño. Ahí apareció el posadeño Ezequiel Mieres, quien estrenó de la mejor manera el nuevo Fiat Uno que armó el Valdez Racing y demostró, una vez más porqué es el actual bicampeón para ganar en su regreso a la categoría. Segundo terminó Bautista Bustos (Fiat Uno), quien superó sobre la línea de sentencia a Juan Finten y dio un golpe clave pensando en consagrarse. Así el Váldez Racing logró su primer 1-2 en la categoría.
Bustos llegará a la última fecha con 43 puntos de ventaja (212 unidades), sobre Juan Finten, que aún no ganó y con 58 unidades sobre Deivid Skowron, que también adeuda la victoria.
Ganó Salas, pero el negocio lo hizo Da Cruz en la Copa Fiat 1.4
El chaqueño Daniel Salas logró su quinta victoria en el certamen, al ganar de punta a punta la 7° fecha del año y quedó como el principal candidato al título en la Copa Fiat 1.4. El chaqueño dominó toda la carrera y se mantiene firme en la punta. Nazareno Da Cruz, logró una épica remontada, tras largar desde el puesto 19 y terminó segundo. El tercer lugar lo ocupó Diego Barchuk.
Así, Salas suma 261,5 puntos y Nazareno Da Cruz suma 222 unidades, pero como los dos deben descartar una fecha la diferencia entre ambos (descartando las peores fechas) quedaría en 29,5 unidades, cuando quedan 63 puntos en juegos.
La próxima y última fecha será en el estreno de la pista asfaltada de Eldorado, el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, donde además se entregarán los premios a los campeones.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes