Ratoski, un campeón anticipado

«Cacho» Ratoski se hizo inalcanzable en el campeonato 2025 en la categoría Máster del TCM, deberá presentatse en la última fecha que se disputará en Eldorado y así cumplir con los requisitos, para gritar y festejar un título más en su larga historia en el Misionero de Pista.
Comentó en su equipo y entre sus allegados, antes de comenzar la 7° fecha, que se disputó el pasado fin de semana en Posadas, que «la fecha coronación 2025 será mi última carrera,me retiro, y espero que sea como Campeón». Eldorado entonces será «su carrera despedida, y como campeón.
«Cacho», muchas gracias por tu incansable y permanente «trabajo» por el bien de nuestro automovilismo deportivo.
Fuente: Facebook de Lumpy Silvester.
Comentarios recientes