Ratoski, un campeón anticipado

Puede ser una imagen de una o varias personas y personas sonriendo

«Cacho» Ratoski se hizo inalcanzable en el campeonato 2025 en la categoría Máster del TCM, deberá presentatse en la última fecha que se disputará en Eldorado y así cumplir con los requisitos, para gritar y festejar un título más en su larga historia en el Misionero de Pista.

Comentó en su equipo y entre sus allegados, antes de comenzar la 7° fecha, que se disputó el pasado fin de semana en Posadas, que «la fecha coronación 2025 será mi última carrera,me retiro, y espero que sea como Campeón». Eldorado entonces será «su carrera despedida, y como campeón.Puede ser una imagen de automóvil y texto
«Cacho», muchas gracias por tu incansable y permanente «trabajo» por el bien de nuestro automovilismo deportivo.

Fuente: Facebook de Lumpy Silvester.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-misionero/2025/11/04/cacho-ratoski-un-campeon-anticipado/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.