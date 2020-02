Excluyeron a Werner y la victoria fue para Ardusso

Martes 11: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs Central Argentino Olímpico (Ceres), por la Liga Argentina, en Oberá. Viernes 14: Básquetbol. 20.00 hs. Barrio Parque vs Deportivo Viedma y OTC vs Argentino (Junín), semifinales del Súper 4, en Oberá. Sábado 15: Fútbol. 17.00 hs. Atlético Posadas vs La Picada, por la 3° fecha del Regional Federal Amateur, en Atlético Posadas. Sábado 15: Fútbol. 21.00 hs. Guaraní Antonio Franco vs Timbó, por la 3° fecha del Regional Federal Amateur, en el “Clemente Argentino Fernández de Oliveira”. Sábado 15: Básquetbol. 21.30 hs. Final del Súper 4, con los ganadores del viernes, en Oberá. Domingo 16: Fútbol. 19.30 hs. Chaco For Ever vs Crucero del Norte, por la 19° fecha del Federal A, en Resistencia.