¿Cómo afecta el coronavirus al automovilismo?

Miércoles 11: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio vs Bartolomé Mitre, primer partido final Clausura 2019, en el «Jorge R. Yamaguchi». Jueves 12: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs Unión de Santa Fe, por la Liga Argentina, en el «Dr. Luis Ernesto Derna» de Oberá. Viernes 13: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre vs Tokio, segundo partido final del Clausura 2019, en Mitre. Sábado 14: Automovilismo. 12.00 hs. Entrenamientos y Clasificación 1° fecha del Misionero de Pista, en el autódromo de Posadas. Domingo 15: Automovilismo. 09.00 hs. Series y finales del Misionero de Pista, en el autódromo de Posadas. Domingo 15: Fútbol. 17.00 hs. Crucero del Norte vs Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, por la 23° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Domingo 15: Básquetbol. 20,30 hs. OTC vs Rivadavia de Mendoza, por la Liga Argentina, en el «Dr. Luis Ernesto Derna» de Oberá.