Bautista y Facundo Bustos giraron en Oberá

Lunes 17: Básquetbol. 20.00 hs. San Lorenzo vs Oberá Tenis Club, por la Liga Nacional de Básquetbol, en CABA. Miércoles 19: Básquetbol. 21.00 hs. Gimnasia y Esgrima vs Oberá Tenis Club, por la Liga Nacional, en el estadio «Socios Fundadores» de Comodoro Rivadavia. Domingo 23: Fútbol. 18.00 hs. Guaraní Antonio Franco vs Alianza San Jorge, partido de ida semifinales del Federal Amateur, en Villa Sarita.