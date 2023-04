Carlitos Okulovich, el hombre récord de Torino

Lunes 24: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio Juveniles vs Jorge Gibson Brown, por la 4° fecha de la Asociación Posadeña, en Tokio. Miércoles 26: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio Mayores vs CAPRI, por la 4° fecha de la Asociación Posadeña, en Tokio. Miércoles 26: Básquetbol. 22.00 hs. Bartolomé Mitre vs Sarmiento de Formosa, por la Liga Federal, en Mitre. Sábado 28: Fútbol. 16.00 hs. 1° fecha del Clasificatorio posadeño «Otto Pigerl» de Primera A. Sábado 28: Básquetbol. 18.30 hs. Regional femenino U13, Corrientes vs Chaco y Misiones vs Formosa, en Mitre. Domingo 29: Fútbol. 17.00 hs. Crucero del Norte vs Sarmiento de Resistencia, por la 8° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí».