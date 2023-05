Juan Pablo Pastori y un gran regreso a la Clase 2

Martes 2: Básquetbol. 22.00 hs. Tokio vs Córdoba de Corrientes, por la liga Federal, en el «Jorge R. Yamaguchi». Miércoles 3: Fútbol. 16.00 hs. Candelaria vs La Picada y a las 16.30 hs. Bartolomé Mitre vs Huracán, por la 1° fecha del Clasificatorio de la liga Posadeña. Viernes 5: Básquetbol. 22.00 hs. Tokio vs El Tala de Corrientes, por la Liga Federal, en el «Jorge R. Yamaguchi». Sábado 6: Básquetbol. 11.30 hs. OTC vs Boca Juniors, partido 1 cuartos de final de la Liga Nacional, en Oberá. A confirmar: San Martín (Formosa) vs Crucero del Norte, por la 9° fecha del Federal A, en Formosa.