Mairu Herrera Ahuad hizo podio en la Fórmula 3 Entrerriana

Lunes 19: Básquetbol. 21.00 hs. Tokio vs Provincial de Rosario, semifinales Liga Federal. Martes 20: Fútbol. 15.30 hs. Luz y Fuerza vs Atlético Posadas y Sporting vs Deportivo Corpus, por el Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña. Martes 20: Fútbol. 15.30 hs. Argentinos Juniors vs Itatí; Acapulco vs Estudio Galeano y Yacutinga vs Deportivo Roca, por el torneo de Ascenso Unificado de la Liga Posadeña. Viernes 23: Básquetbol. 21.00 hs. Provincial vs Tokio, segundo juego semifinales Liga Federal, en Rosario. Sábado 24: Fútbol. 19.00 hs. Sarmiento vs Crucero del Norte, 17° fecha Federal A, en el estadio «Centenario» de Resistencia.