«Manu» Urcera siguió de racha en la clasificación

Lunes 26: Básquetbol. 21.30 hs. CAPRI-Itapúa y Bartolomé Mitre-Luz y Fuerza, por los playoffs del Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol. Miércoles 28: Fútbol. 14.00 hs. Crucero del Norte vs San Martín de Formosa, por la 18° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Viernes 30: Automovilismo. 10.00 hs. comienza la actividad del Turismo Carretera en el Rosamonte de Posadas. Sábado 1: Rugby. 16.15 hs. CAPRI vs Regatas Resistencia, por la 12° fecha del regional NEA, en Villa Cabello. Domingo 2: Automovilismo. 09.40 hs. Series y finales del TC y TC Pista, en el Rosamonte de Posadas. Domingo 2: Fútbol. 16.00 hs. Crucero del Norte vs Gimnasia y Tiro, por la 19° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí».