Iñaki Beitia al podio en la Clase 2

Martes 25: Básquetbol. 21.30 hs. Olímpico vs OTC por la Liga Nacional, en La banda, Santiago del Estero. Miércoles 26: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio vs Bartolomé Mitre, por la Liga Federal, en el «Jorge R. Yamaguchi». Sábado 29: Fútbol. 16.00 hs. La Canterita vs El Soberbio, por el Provincial de la FeMiFu. Sábado 29: Fútbol. 17.00 hs. Crucero del Norte vs Atlético Rafaela, por el Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Sábado 29: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs Zárate Basket, por la Liga Nacional, en el «Luis Augusto Derna» de Oberá. Domingo 30: Fútbol. 16.00 hs. San Martín vs Bartolomé Mitre, por el Federal A, en Formosa. Domingo 30: Fútbol. 16.00 hs. Se juega la 2° fecha del Provincial de la FeMiFu. Rosamonte vs Guaraní, en Apóstoles; Libertad vs Brown, en El Soberbio y Atlético Posadas vs Tuyutí.