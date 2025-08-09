Mairú Herrera Ahuad ganó la Copa CB Shoes en San Juan

La misionera Mairú Herrera Ahuad finalizó en la 22° posición en la final de la 6° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizó este sábado en el autódromo Internacional San Juan Villicum (San Juan), junto al Turismo Carretera.
La posadeña fue la mejor dama clasificada y se llevó la Copa CB Shoes que premia a las damas de la categoría.
La posadeña largó la primera final del fin de semana y buscó avanzar, pero recibió un toque Bautista Alvarez y cayó al fondo de la tabla, desde ese lugar empezó a remontar y en la última vuelta pudo superar a Oliva Muisse y ganar la Copa CB Shoes.
«Buscamos avanzar, pero nos tocan en la primera vuelta nos dejan en el fondo. Por suerte tuvimos un buen auto. Y en la última vuelta en la última curva pudimos ganar la Copa, pero fue de las carreras que más me costó», apuntó Herrera.
Mairu agradeció a mi familia, al equipo Dital Fórmula por el trabajo, a los sponsor Crucero del Norte -Grupo Petri, Delidrinks Sucursal Puerto Rico, Yerba Mate Rosamonte, Mega Seguridad, Ferretería La Bola de Oro, Qué Frío Hielos.
El domingo, desde las 8.35 se disputará la segunda final que será a 10 vueltas y se podrá ver en vivo por Motor Play.
Fuente: El Territorio.
