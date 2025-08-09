Por una goma pinchada, Mairú Herrera Ahuad clasificó 20° en San Juan

La misionera Mairú Herrera Ahuad se ubicó en la 20° posición en la clasificación de la 6° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizó en el autódromo Internacional San Juan Villicum (San Juan), junto al Turismo Carretera.
La posadeña trabajó junto al Dital Fórmula y en la primera tanda se ubicó 14° con un registro de 01;52.965. En la segunda se hicieron algunos ajustes y se ubicó en la 19° posición con un tiempo de 01;52.719.
Para la clasificación se realizaron otras modificaciones y la misionera salió a buscar meterse entre los diez primeros, pero cuando abrió la vuelta rápida empezó a sentir una vibración. Pese a eso marcó 1:52.879/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4260 metros de extensión y quedó en la 20° posición a 1s543/1000 de Thiago Falivene, quien hizo la pole con un tiempo de 1:51.336. Una vez que llegó a los boxes el equipo detectó que tenía una goma pinchada.
“No fue un buen día, increíblemente salimos a clasificar y cuando abro la vuelta rápida sentía que no iba firme y llego al box con la goma pinchada. Mañana buscaremos avanzar”, apuntó Herrera.
Mairu agradeció a mi familia, al equipo Dital Fórmula por el trabajo, a los sponsor Crucero del Norte -Grupo Petri, Delidrinks Sucursal Puerto Rico, Yerba Mate Rosamonte, Mega Seguridad, Ferretería La Bola de Oro, Qué Frío Hielos.
El sábado, desde las 16.30 se disputará la primera final que será a 10 vueltas y se podrá ver por la TV Pública. El domingo, desde las 8.35 se disputará la segunda final que será a 10 vueltas y se podrá ver en vivo por Motor Play.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
