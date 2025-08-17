Renato Longarzo fue 5° en Entre Ríos

El misionero Renato Longarzo se ubicó en la 5° posición en la Final de la 11° fecha de la Fórmula 3 Entrerriana, que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
En los entrenamientos, el posadeño trabajó con el Typek Competición, para poner a punto el auto. La clasificación fue ajustadísima, quedado 10 autos en un segundo. Renato marcó 1:13.632 para la mejor vuelta al trazado entrerriano y quedó a 331/1000 del poleman Valentín Coffy.
En la final, Renato pudo avanzar para ver la bandera a cuadros en la 5° posición y con los puntos sumados pasó a liderar el campeonato. Su rival directo, Thiago Coffy abandonó faltando dos vueltas.
Renato Longarzo agradeció “a la familia que siempre me apoya en especial a mi papá que siempre me acompaña, a los sponsor que hacen posible que estemos compitiendo a nivel nacional”.
El domingo desde las 10.20 irá la clasificación para la fecha 12 y desde las 13.05 se correrá la 12 final que será a 14 vueltas y que se podrá ver por el canal de Youtube de la Productora Perika.
Gorostiague sigue sin suerte
El piloto de Oberá Valentino Gorostiague no pudo terminar la 11° final del año de la Fórmula 3 Entrerriana. Por la mañana, el obereño trabajó con el Gorostiague Racing, para poner a punto el auto y quedó 15 y 14 en cada una de las tandas. A la hora de clasificar el auto del obereño presentó una falla eléctrica y no lo dejó clasificar por lo que no pudo cerrar una vuelta.
En la final largó en la 18° posición y venía avanzando hasta que empezó con un problema de embrague. Sobre el final se le destalonó una goma y tuvo que abandonar. La prueba fue ganada por Malek Elbacha
“Hicimos buenos entrenamientos, pero cuando salimos a clasificar falló la batería. En la final veníamos bien y empezó una falla en el embrague y sobre el final se me destalonó una goma”, expresó el misionero.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
