Renato Longarzo fue segundo en la F3

El misionero Renato Longarzo finalizó 2° en la final de la 12° fecha de la Fórmula 3 Entrerriana, que se disputó este domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
Al igual que el sábado, el ganador fue Malek El Bacha, escoltado por el misionero y Valentín Coffy, que completó el podio.

