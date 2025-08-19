La XXII edición del GP Argentino Histórico, con parada estratégica

El XXII Gran Premio Argentino Histórico organizado por el Automóvil Club Argentino se prepara para recorrer la Mesopotamia, hasta Iguazú ida y vuelta.
La cita para la carrera de regularidad y precisión más importante, con su recorrido deportivo, turístico y solidario, será entre el 12 y el 19 de septiembre.
El día de descanso a mitad del trayecto se centrará en las imponentes Cataratas del Iguazú.
Este gran constituye una evocación del Gran Premio Argentino para automóviles Standard, de Turismo y de Turismo Carretera, que se realizaron entre los años 1957 y 1975. En esta prueba, podrán participar todos los vehículos homologados hasta el año 1984. El GPH se realiza bajo el sistema de Velocidad Controlada, donde podrán participar los vehículos homologados por la Confederación Deportiva Automovilística Suramericana, además de entregar puntos para el Campeonato 2025 Histórico GPA Argentino y CODASUR.
Este miércoles 20 de agosto a las 14 horas se realizará el Sorteo del Orden Numérico de todos los participantes, seguido de una reunión técnica para los interesados, desde las 15 horas. En este punto, los competidores de diferentes provincias conocerán el número que los identificará en el periplo mesopotámico.
La carrera otorga puntos para el Campeonato Argentino y Sudamericano (CODASUR); moviliza alrededor de 500 personas con el compromiso solidario del ACA estableciendo en el Reglamento Particular de la Prueba. Al finalizar cada etapa se entrega 5 kg de alimentos no perecederos que son entregados a las delegaciones de Caritas Argentina, que se distribuyen en las diócesis locales. A su vez, el ACA triplica lo recaudado en el GP Histórico en donaciones y becas que sirven de alivio a los grupos más afectados de la sociedad.
Fuente: El Territorio.
