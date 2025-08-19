Renato Longarzo se consolida como el nuevo puntero de la F3 Entrerriana

El posadeño comenzó el día domingo con la clasificación, que fue ajustadísima y tuvo 10 autos encerrados en un segundo. El misionero quedó 4° con un tiempo de 1:13.331 para la mejor vuelta al trazado entrerriano y quedó a 260/1000 del poleman Malek El Bacha.
Para la final, El Typek Competición realizó algunos ajustes y Renato empezó a avanzar, ganando un puesto en los primeros giros y atacando a quien venía segundo durante gran parte de la carrera. En la vuelta final, en la última curva Longarzo, hizo una tijera y pudo superar Valentín Coffy para ver la bandera a cuadros en la segunda posición.

Con los puntos sumados se consolida como nuevo líder del campeonato, pese a que corrió una fecha menos que el resto de sus rivales. Es la primera vez que un misionero lidera el campeonato de la Fórmula 3 Entrerriana.

“Una linda final, donde pudimos avanzar y ser protagonistas. En la última vuelta me pongo tercero y en la última curva de la última vuelta hice una tijera y me salió redonda para terminar segundo. Llegamos a la cima del campeonato, ahora buscaremos seguir sumando de acá al final del año”, indicó Renato.

Renato Longarzo agradeció “a la familia que siempre me apoya en especial a mi papá que siempre me acompaña, a los sponsor que hacen posible que estemos compitiendo a nivel nacional”.

Por su parte, el obereño Valentino Gorostiague pudo cortar la mala racha y terminó la final en la 13° posición.

La próxima fecha será en septiembre en fecha y escenario a confirmar por la categoría.

