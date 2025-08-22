El «Gran Premio Argentino Histórico» pasará por Misiones

Ya está todo listo y ya comenzaron a calentar motores en el marco de lo que será el XXII Gran Premio Argentino Histórico de Automovilismo, del 12 al 19 de septiembre próximo, bajo la organización del Automóvil Club Argentino (ACA).
Dicha prueba se prepara para recorrer gran parte de la Mesopotamia, desde Gualeguaychú hasta Puerto Iguazú, ida y vuelta para transitar más de 3.300 kilómetros.
Este jueves se realizó el sorteo del orden numérico de los 124 vehículos inscriptos para la carrera de regularidad y precisión más importante, con su recorrido deportivo, turístico y solidario.
Detalle del recorrido
12-septiembre: ETAPA 1 A – Largada ACA Central – Gualeguaychú
13-septiembre: ETAPA 1 B – Gualeguaychú – Goya
14-septiembre: ETAPA 2 – Goya – Posadas
15-septiembre: ETAPA 3 – Posadas – Puerto Iguazú
16-septiembre: Día de descanso – Puerto Iguazú
17-septiembre: ETAPA 4 – Puerto Iguazú – Resistencia
18-septiembre: ETAPA 5 – Resistencia – Concordia
19-septiembre: ETAPA 6 – Concordia – Santa Fe
19-septiembre: Entrega de premios
Fuente: Primera Edición.
