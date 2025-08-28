Jorge Possiel en busca de la punta del campeonato en Río Cuarto

El fin de semana se llevará a cabo en Río Cuarto, provincia de Córdoba la séptima fecha de la temporada del Turismo Pista donde Jorge Possiel será de la partida en la Clase 3 con el Toyota Etios.
El misionero, arriba a esta competencia por demás motivado, ya que marcha 4º en la tabla de posiciones con 131.5 puntos. Felipe Martini lidera con 153.5, seguido de Matías Canapino con 152.5 y Tomas Vitar con 137. Esta competencia otorga puntaje especial por lo que será muy importante pensando en el título.
La variable que se utilizará el fin de semana es la número tres del trazado de Río Cuatro que posee 3.230 metros de extensión y ostenta una recta principal de más de 1.100 metros, una de las más largas de Argentina, que permite alcanzar altas velocidades.
En vistas al desafío que presenta el circuito, el Antolín Competición ya realizó los ajustes necesarios sobre el Toyota Etios para lograr la mejor performance posible y todo está listo para el inicio de la actividad.
Las pruebas iniciarán el viernes a las 10.20. Ya que este fin se semana el Turismo Pista comparte escenario con el TC Pick Up. Luego habrá una segunda salida a pista a las 13.45, previa a la primera clasificación que se disputará desde las 16.50.
El sábado a las 11.52 se llevará a cabo la clasificación definitiva Mientras que, las series se largarán a las 15.10.
El domingo a partir de las 12:25 se correrá la final con transmisión de la TV Pública.
“Río Cuarto siempre es un desafío, es una pista muy veloz. El objetivo es seguir sumando puntos con la mira puesta en el campeonato. Sabemos el potencial que tenemos y lo mucho que se trabaja para estar prendidos en la pelea. Gracias a todos los sponsors: Bardahl, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Km 14 Senderos en la Selva, Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatessen, Apart Sombras del Paraná”, cerró Jorge.
Fuente: María Sol Feversani, prensa Possiel.
