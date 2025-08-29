Viana corre en Rio Cuarto con buenas expectativas

El piloto de Eldorado realizó pruebas positivas en San Jorge y partió a Rio Cuarto.
La séptima fecha del Turismo Pista que se correrá este fin de semana en Río Cuarto con la presencia misionera de Luciano Viana a bordo del Etios del Antonlín Competición.
En la previa del fin de semana de competencia la estructura del Antolín realizó pruebas en San Jorge para llegar bien preparados para afrontar esta cita.
Viana expresó luego de la prueba y en la previa de San Jorge «Muy positiva la prueba en San Jorge vamos con buenas expectativas a Rio Cuarto. Teníamos previsto esto para probar unos elementos y poder llegar mejor a esta fecha».
«El objetivo es siempre es seguir creciendo en cada momento que salimos a pista» dijo el piloto del Toyota Etios.
La actividad arrancará el viernes con entrenamientos y clasificaciones a las 17.30. El sábado la segunda y definitiva clasifica a las 12.28 y las series de 17,10 a 18. El domingo, la final de la Clase 3 a las 12.25.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
