Jorge Possiel sigue firme bajo la lluvia en Río Cuarto

El piloto de Eldorado, Jorge Possiel (Toyota Etios), ganó su serie en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, que también fue la más rápida y mañana partirá la final desde el primer cajón de la grilla.
Las condiciones de la pista cambiaron drásticamente debido a la copiosa lluvia que cayó en el trazado cordobés durante toda la jornada. En la segunda clasificación, Jorge Possiel se ubicó 7º, aunque el tiempo válido para la grilla de las series fue el realizado el viernes donde quedó 2º.
Con una visibilidad complicada para la segunda serie. Jorge Possiel hizo una buena largada y pudo marcar una diferencia. Lideró sin sobresaltos durante los 5 giros que duró la prueba y se llevó la victoria, pero también su batería fue la más rápida.
«Una condición climática realmente muy adversa, muy difícil. Mi serie terminó siendo la más rápida. En función del campeonato no podía arriesgar mucho, era difícil mantenerse en pista e ir rápido, hicimos lo mejor que pudimos, alcanzó, creo que tuvimos un buen ritmo así que conforme, contento con esto y al equipo le un eterno agradecimiento. Gracias a todos los sponsors», cerró Jorge.
Por su parte, el eldoradense Luciano Viana (Toyota Etios) clasificó en la 31° posición y luego se ubicó en la 7° posición en la 1° serie.
Felipe Martini ganó la primera batería y Franco Villabrille se quedó con la segunda. Mañana a partir de las 12:25, Jorge Possiel largará primero en la séptima final del año de la división mayor del Turismo Pista, que podrá verse en vivo por la TV Pública.
En la Clase 2, Valentino Mattive se mantuvo en la 23° posición en la clasificación y largó en la 8° posición en la segunda serie. Bajo la lluvia el obereño pudo ganar un par de lugares y terminó la prueba en la 6° posición.
La Clase 2 disputará su final mañana desde las 11:40 y será a 20 vueltas o 30 minutos máximo.
Fuente: El Territorio.
