Buen inicio de Possiel en Río Cuarto

Jorge Possiel concretó ayer un muy buen trabajo en la clasificación de la 7ª fecha de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputa en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
Primeramente los ensayos fueron muy útiles para poner a punto el chasis pensando en la clasificación; Possiel se ubicó en el puesto 12º de la general de los entrenamientos, con un tiempo de 1m15s624 (fue 16º en la primera salida a pista y 10º en la segunda). El más rápido de las dos tandas fue Luciano Gonzalez al marcar 1m14s862.
Y a la hora de clasificar el misionero hizo cambios en la configuración del Etios sumado a una buena succión y que ningún rival lo molestara. Así quedó 2º al marcar 1m14s847 a tan solo 0s030 del poleman provisional Felipe Martini que empleó 1m14s817 para completar los 3230 metros de extensión que posee el trazado cordobés.
Por otra parte, Luciano Viana no pudo clasificar en la misma Clase 3 porque se desconectó el semieje del auto, mientras que Valentino Mattive fue 23º en la primera clasificación de la Clase 2.
Hoy a las 11.52 se correrá la clasificación definitiva. Mientras que las series se largarán a las 15.10 y podrá seguirse por la pantalla de DeporTV y la TV Pública.
Mañana, en tanto, a partir de las 12.25 se correrá la final con transmisión de la TV Pública.
Fuente: El Territorio.
