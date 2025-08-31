Possiel ganó de punta a punta en Río Cuarto

El eldoradense Jorge Possiel (Toyota Etios), se adjudicó de punta a punta la final de la Clase 3 del Turismo Pista, disputada este domingo en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
Superó al cabo de 20 giros a Felipe Martini, por un poco más de un segundo y por dos a Lucas Yerobi, quienes compartieron el podio.
Luciano Viana (Etios), quien venía luchando por el décimo puesto, tuvo problemas en la parte final y arribó 17°, a poco más de 17 segundos.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes