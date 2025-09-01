Jorge Possiel coronó un aplastante dominio en Río Cuarto

Jorge Possiel coronó un aplastante dominio en Río Cuarto

Jorge Possiel se llevó la victoria en la final que la Clase 3 del Turismo Pista disputó en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
El misionero, a bordo del Toyota Etios, largó desde el lugar de privilegio la final y debió defender la posición de los embates que le propuso Felipe Martini a lo largo de la competencia.
A pesar de ello, el piloto oriundo de Eldorado resistió al frente de la carrera y logró llevarse una importante victoria pensando en la lucha por el campeonato. Possiel obtuvo, así, su segundo festejo del campeonato y se ubica en lo alto de las posiciones.

Felipe Martini, con el Clio, tras un excelente fin de semana, concluyó en segunda colocación y Lucas Yerobi completó el podio a bordo del Toyota Etios.

Matías Canapino y Martín Leston los escoltaron, mientras que Franco Villabrille, Máximo Di Palma, Franco Fauret, Francisco Martínez y Juan Aranega completaron el Top 10 de la fecha.

Jorge Possiel coronó un aplastante dominio en Río Cuarto

El misionero Luciano Viana (Etios), quien venía luchando por el décimo puesto, tuvo problemas en la parte final y arribó 17°, a poco más de 17 segundos.

En la Clase 2, Valentino Mattive tuvo un abandono tempranero al pasarse en la curva 1 y quedar atrapado en el barro.

La próxima competencia del Turismo Pista se disputará del 19 al 22 de septiembre en el autódromo de San Jorge.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2025/09/01/jorge-possiel-corono-un-aplastante-dominio-en-rio-cuarto/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.