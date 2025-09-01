Jorge Possiel coronó un aplastante dominio en Río Cuarto

Jorge Possiel se llevó la victoria en la final que la Clase 3 del Turismo Pista disputó en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
El misionero, a bordo del Toyota Etios, largó desde el lugar de privilegio la final y debió defender la posición de los embates que le propuso Felipe Martini a lo largo de la competencia.
A pesar de ello, el piloto oriundo de Eldorado resistió al frente de la carrera y logró llevarse una importante victoria pensando en la lucha por el campeonato. Possiel obtuvo, así, su segundo festejo del campeonato y se ubica en lo alto de las posiciones.
Felipe Martini, con el Clio, tras un excelente fin de semana, concluyó en segunda colocación y Lucas Yerobi completó el podio a bordo del Toyota Etios.
Matías Canapino y Martín Leston los escoltaron, mientras que Franco Villabrille, Máximo Di Palma, Franco Fauret, Francisco Martínez y Juan Aranega completaron el Top 10 de la fecha.
El misionero Luciano Viana (Etios), quien venía luchando por el décimo puesto, tuvo problemas en la parte final y arribó 17°, a poco más de 17 segundos.
En la Clase 2, Valentino Mattive tuvo un abandono tempranero al pasarse en la curva 1 y quedar atrapado en el barro.
La próxima competencia del Turismo Pista se disputará del 19 al 22 de septiembre en el autódromo de San Jorge.
Fuente: El Territorio.
