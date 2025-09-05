El Gran Premio Histórico pasará por Misiones

El 22° Gran Premio Histórico del ACA 2025 se llevará a cabo del 12 al 19 de septiembre y recorrerá la Mesopotamia argentina, visitando ciudades como Gualeguaychú, Goya, Posadas, Puerto Iguazú, Resistencia, Concordia y Santa Fe.
La competencia, organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), se centra en la regularidad y no en la velocidad, con la novedad de la categoría “Contemporáneos” para autos de 1985 en adelante.
Ya se dio a conocer el recorrido que transitará la caravana este año, con salida desde la Sede Central del ACA, previa exposición de los vehículos en el parque cerrado en Mariscal Castilla entre las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, llegando en esta 1ª etapa a la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos.
Al otro día, la etapa continuará hasta la ciudad de Goya, Corrientes, donde se hará noche.
La siguiente etapa unirá Goya con Posadas, para continuar al día siguiente hasta Puerto Iguazú, donde además habrá un día de descanso.
Luego, desde la Ciudad de las Cataratas, la caravana partirá rumbo a Resistencia (Chaco), para al día siguiente completar el tramo Resistencia-Concordia (Entre Ríos).
Finalmente, y ya en su última etapa, el recorrido abarcará de Concordia a Santa Fe, donde culminará esta gran carrera con su habitual ceremonia de premiaciones.
Hay una gran expectativa en torno a la competencia, que pondrá en movimiento a los vehículos que hicieron historia en el automovilismo argentino.
Fuente: Primera Edición.
