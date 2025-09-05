Los misioneros en la carrera de los 200 Pilotos del TN

Los pilotos misioneros se aprestan a vivir la carrera de los 200 Pilotos del TN en Buenos Aires, prueba válida por la 9° fecha del Turismo Nacional, que se disputará desde hoy en el circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
En la Clase 2 estarán las duplas Juan Pablo Pastori-Scialchi (Chevrolet Onix), Iñaki Beitia-Josito Di Palma (Toyota Yaris), Marcos Fernández llevará a Facundo Bustos de invitado en el Toyota Etios. En la Clase 3, correrán Carlitos Okulovich-Fabricio Pezzini (VW Vento) y Julián Santero-Rafael Morgenstern (Toyota Corolla) mientras que en la Fórmula 3 Metropolitana, categoría telonera, que correrá su 7° fecha, estará la posadeña Mairu Herrera Ahuad.
Pastori quiere sumar
El posadeño Juan Pablo Pastori estará compartiendo el Chevrolet Onix del JPM Racing, con Jeremías Scialchi.
Luego de 8 pruebas, el Mosquita Pastori marcha segundo en el campeonato con 172 unidades, se ubica a 12 puntos del líder Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y deberá cargar 37 kilos de lastre por hándicap de campeonato.
“Hicimos una buena prueba hace una semana, donde pudimos dejar todo listo. También giró mucho Jeremías que se adaptó bien al auto y esperemos funcionar bien y sumar en ambas finales que es lo más importa”, explicó Pastori.
Beitia probó y dejó todo listo
Beita estará con el Toyota Yaris que fue repasado completamente por el GR Competición de Gaby Rodríguez y llevará de invitado al arrecifeño Luis José “Josito” Di Palma (H).
El posadeño se ubica en la 8° posición del campeonato de la divisional menor con 146 puntos y en esta carrera deberá cargar 19 kilos de lastre por hándicap de campeonato.
“Las pruebas fueron buenas, tenemos buenas expectativas para el fin de semana, el auto viene funcionando muy bien y esperemos estar a la altura de lo que será el evento. Muy agradecido con Josito Di Palma que aceptó la invitación. Tenemos una relación de años, el corrió con mi papá y ahora va a correr conmigo, esperemos poder andar bien y disfrutar de una fiesta como la que será la del fin de semana en Buenos Aires», afirmó el posadeño.
El otro binomio en la Clase 2 será el que integrarán Marcos Fernández, que llevará de invitado al apostoleño Facundo Bustos.
Okulovich apuesta a Pezzini
La tercera edición de La Carrera de los 200 Pilotos, una competencia especial que tendrá la presencia de Carlos Okulovich (h) formando dupla con Fabricio Pezzini en la Clase 3.
Pezzini, el elegido por Carlitos para guiar el Vento GLI del Martos Competición, es un piloto que tiene una amplia participación y trayectoria en el automovilismo nacional y hasta de la región, donde fue campeón del TCR South America en 2022.
«Fabricio conoce este tipo de autos, también el circuito donde vamos a correr y está en ritmo, porque viene de correr este año en el TCR, entonces creo que esos son aspectos importantes. Tengo confianza en que vamos a complementarnos muy bien, vamos a funcionar y ser protagonistas», fundamentó el misionero.
«El circuito 8 es nuestra pista de pruebas y eso eleva nuestra confianza. Probamos dos veces este año y siempre anduvimos bien, por eso nos tenemos fue para el fin de semana», añadió Carlitos. Y al mismo tiempo detalló que «al auto se le hizo una canalización de aire para los frenos para evitar que se repitan los contratiempos que tuvimos en Oberá».
Por su parte, el obereño Rafael Morgenstern será invitado de puntero del campeonato de la Clase 3 Julián Santero en el Toyota Corolla que atiende el GR Racig.
La 9° fecha comenzará hoy con los entrenamientos siendo una para los Invitados y el restante para los pilotos Titulares. El sábado desde las 9.50 habrá una nueva tanda de entrenamiento, para luego dar paso a la clasificación que se realizará desde las 12.45. El sábado se cerrará con la final de los Invitados de la Clase 2, que irá desde las 16.20 y se podrá ver por la TV Pública, Fox Sports 2 y Deportv.
El domingo, desde las 12.25, se disputará la final de Invitados y Titulares de la Clase 3 y la de Titulares de la Clase 3, que se podrá ver por la TV Pública, Deportv, y Fox Sports 2, desde las 10.
Mairú con la Fórmula
La misionera Mairú Herrera Ahuad correrá desde hoy la 7° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizará en el circuito N°8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
La posadeña estará con el auto del Dital Fórmula, que fue repasado por completó por el equipo entrerriano. Por primera vez en su historia la Fórmula 3 Metropolitana acompañará al TN.
La misionera manda en el campeonato ‘CB Shoes’, que agrupa a todas las damas de la categoría, con 652 puntos. Mientras que en el campeonato general la posadeña se ubica en la 20° posición con 201.5 puntos.
“Vamos con buenas expectativas, buscaremos adaptarnos bien en los entrenamientos y hacer una buena clasificación para estar lo más adelante posible”, apuntó Herrera.
La actividad se iniciará hoy a las 8:30, con el primero de los entrenamientos de la fecha que estará seguido por el segundo a partir de las 11:40. Cerrando la actividad de la primera jornada con la clasificación a partir de las 16:15. En tanto que el sábado la categoría retomará la actividad por la tarde, para disputar las tres series clasificatorias que se largaran 13:40, 14:05 y 14:30. Al final de la jornada, 17:35, la Fórmula 3 Metropolitana definirá la primera final de la fecha quedando para el domingo la segunda que se largará a las 9:05, ambas de 20 minutos o 12 vueltas de duración.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
