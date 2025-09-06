Buenas señales de la legión

En la Clase 2, la dupla Iñaki Beitia y Josito Di Palma (Toyota Yaris) marcó 1:25.470 para la mejor vuelta al trazado de 3337 metros de extensión y quedó en la segunda posición en la general a 011/1000 de Gonzalo Antolín-Tomas Vitar (Peugeot 208), de los ensayos.
En la primera tanda que fue para los Invitados Josito marcó el mejor registro y en la de Titulares, Beitia quedó 10°.
El binomio Juan Pablo Pastori-Jeremías Scialchi (Chevrolet Onix) también se destacó y quedó cuarto en la general con un tiempo de 1:25.665. En Invitados Schialchi fue 4° y en Titulares el Mosquita se ubicó 2°, dejando en claro que el auto que atiende el JPM sigue siendo competitivo pese a los kilos que carga (37 kg) por estar segundo en el campeonato.
Mientras que Marcos Fernández-Facundo Bustos (Peugeot 208) quedó en la 17ª, por lo que buscarán mejorar en la clasificación de hoy.
En la Clase 3, Julián Santero-Rafael Morgenstern (Toyota Corolla) marcó 1:23.307 y quedó en la 14ª posición a 826/1000 de Fabián Yannantuoni-Facundo Ardusso (Ford Focus), que dominó los ensayos. Mientras que Carlitos Okulovich-Fabricio Pezzini (VW Vento) quedó en la 23ª posición con un tiempo de 1:23.676.
Por otra parte, en la Fórmula 3 Metropolitana, que corre su 7ª fecha, la posadeña Mairu Herrera Ahuad clasificó en la 11ª posición con un tiempo de 1:23.227/1000 y quedó a 846/1000 de Agustín Fulini.
Con este resultado, Mairu largará 4° en la segunda serie. Mientras que cerrará la jornada con la disputa de la primera final, que la tendrá largando desde la 5° posición por la grilla invertida.
La actividad del TN y la Fórmula 3 Metropolitana sigue hoy con un ensayo más para las clases del TN y la disputa de la primera final de Titulares de la Clase 2. Mientras que la F3M disputará sus tres series para ordenar la grilla de mañana. Al final de la jornada, 17.35, la Fórmula 3 disputará su primera final con 12 vueltas de duración.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes