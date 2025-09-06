Clase 2: El uruguayo Facundo Ferra festejó entre los invitados

El “charrúa”, que corre con el Toyota Etios de su compatriota Joaquín Cafaro, aprovechó el toque de “Josito” Di Palma a Tomás Vitar en la última curva para lograr un agónico e inesperado triunfo en Buenos Aires.
Tomás Vitar (Peugeot 208), invitado de Gonzalo Antolín, y “Josito” Di Palma (Toyota Yaris), de Iñaki Beitia, habían ofrecido un gran espectáculo en la lucha por la victoria de la “Carrera de los 200 Pilotos” del TN Clase 2, en el marco de la 9ª fecha del campeonato 2025. Pero a raíz de un toque del arrecifeño al mendocino en el último tránsito por la horquilla, el triunfo circuito Nº 8 del autódromo de Buenos Aires quedó en poder del uruguayo Facundo Ferra (Toyota Etios), invitado de su compatriota Joaquín Cafaro.
Ferra, habitual piloto de la categoría Superturismo en Uruguay, donde fue subcampeón en 2023 y 2024, largó desde la 3ª posición y a medida que la pelea entre Vitar y Di Palma ganó en intensidad se fue acercando a ellos. Y estuvo lo suficientemente cerca para aprovechar el momento en el que el arrecifeño buscó superar al mendocino, pero la maniobra le salió mal porque pisó el pasto de la banquina interna del frenaje de la horquilla, perdió el control del Yaris y terminó chocando a su rival. Ferra aprovechó para saltar a la punta y cruzar la meta con una diferencia de apenas 0s389 sobre Vitar.
“Me dieron un auto buenísimo y supimos aprovechar el momento, ya que no teníamos para darles pelea a los dos primeros, y sabía que en la última vuelta iban a ir a todo o nada…”, expresó Ferra, de 24 años, en los micrófonos de Campeones Radio, tras vencer en su segunda participación en la Clase 2 (había sido invitado de Marco Veronesi en 2022).
Pese al fuerte encontronazo que protagonizaron, tanto Vitar como Di Palma pudieron ver la bandera a cuadros, aunque con bronca lógica por un triunfo que ambos tuvieron al alcance de la mano: el mendocino fue 2º mientras que el arrecifeño, que levantó en esos últimos metros para que su rival recupere la posición que perdió en el toque, culminó 3º.
Lucas Colombo Rusell, con el Toyota Yaris de Bautista Damiani, y Matías Antolín, quien había largado 13º con el Peugeot 208 de Juan Eduardo Kreitz, completaron el “top 5”. Ignacio Faín, ganador de esta carrera el año pasado, avanzó del 23º al 15º puesto con el Peugeot 208 de Francisco Coltrinari, líder del campeonato.
Clase 2 – Final invitados – 12 vueltas
|POS.
|PILOTOS
|AUTO
|TPO./DIF.
|1º
|FERRA, FACUNDO
|ETIOS
|19;48.651
|2º
|VITAR, TOMAS
|208
|0.389
|3º
|DI PALMA, JOSITO
|YARIS
|0.941
|4º
|COLOMBO RUSSELL, LUCAS
|YARIS
|1.777
|5º
|ANTOLIN, MATIAS
|208
|4.080
|6º
|BERNARDINI, JAVIER
|YARIS
|5.355
|7º
|MARTINI, FELIPE
|ETIOS
|6.138
|8º
|MARCHESIN, THOMAS
|YARIS
|6.165
|9º
|CLAPIER, MATIAS
|YARIS
|8.857
|10º
|TELO, JOAQUIN
|ETIOS
|8.858
|11º
|GONZALEZ, LUCIANO
|GOL
|11.269
|12º
|ARANEGA, JUAN
|GOL
|11.867
|13º
|BUSTOS, FACUNDO
|208
|11.972
|14º
|ABDALA, SANDRO
|ETIOS
|13.236
|15º
|FAIN, IGNACIO
|208
|13.729
|16º
|LEPPHAILLE, JULIAN
|AUDI A1
|13.788
|17º
|BALDINELLI, EZEQUIEL
|YARIS
|13.862
|18º
|PETRACCHINI, LUCAS
|YARIS
|15.716
|19º
|BOSIO, EZEQUIEL
|YARIS
|16.637
|20º
|PEREZ, CRISTIAN
|208
|17.761
|21º
|LESTON, MARTIN
|ETIOS
|17.958
|22º
|BALDINELLI, JONATHAN
|ETIOS
|20.010
|23º
|MARCHESIN, MARTIN
|ETIOS
|20.381
|24º
|MELO, JOAQUIN
|208
|21.704
|25º
|BUCCI, ALEJANDRO
|208
|22.581
|26º
|BODRATO MIONETTO , FRANCO
|208
|22.930
|27º
|LONGHI, CARLOS
|GOL
|23.267
|28º
|QUAGLIA, MATIAS
|YARIS
|23.432
|29º
|TALAMONA, JUAN CRUZ
|ETIOS
|24.222
|30º
|GARBIGLIA, CRISTIAN
|ETIOS
|24.479
|31º
|BORGERT, MANUEL
|YARIS
|24.752
|32º
|SOLMI, JUNIOR
|MARCH
|25.340
|33º
|GRIPPO, IGNACIO
|ETIOS
|26.367
|34º
|HERMIDA, FEDERICO
|ETIOS
|26.542
|35º
|BESSONE, FIGGO
|ETIOS
|26.713
|36º
|LARROUDE, LUCIANO
|MARCH
|29.932
|37º
|BENITEZ, FABRIZIO
|GOL
|30.198
|38º
|ARAMBURU, TOMAS
|ETIOS
|30.597
|39º
|PIORNO, JUAN CRUZ
|ETIOS
|31.613
|40º
|CALVANI, EROS
|FIESTA
|33.344
|41º
|ABDALA, EMANUEL
|FIESTA
|1 VTA
|42º
|FONTANA, GASTON
|YARIS
|2 VTAS
|43º
|SCIALCHI, JEREMIAS
|ONIX
|4 VTAS
|44º
|VALLASCIANI, LEANDRO
|GOL
|4 VTAS
|45º
|PEREZ, DIEGO
|ONIX
|9 VTAS
|46º
|BOSIO, BRUNO
|208
|9 VTAS
Promedio del 1º: 121,308 km/h. Récord de vuelta: Di Palma en la vuelta 2 con 1:25.704 a 140,204 km/h. Recargado: Telo, por toque a Clapier. Apercibido: Di Palma, por maniobra peligrosa a Vitar.
