Buen resultado de la dupla Okulovich-Pezzini en la Clase 3

La dupla conformada por los pilotos Carlitos Okulovich y Fabricio Pezzini tuvo una destacada actuación en la Clase 3 de la tercera edición de La Carrera de los 200 Pilotos de TN-APAT, disputada este domingo en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
Fabricio finalizó 13º entre los Invitados y luego Okulovich llevó al Vento hasta la 7ª posición en la Final de Titulares.
Con el VW Vento GLI Nueva Generación que prepara el Martos Competición, ambos avanzaron varias posiciones, completaron las respectivas finales y sumaron puntos, recuperándose de esa manera del resultado de la clasificación que no había colmado las expectativas.
La primera parte de la buena tarea que registró el binomio estuvo en manos de Fabricio Pezzini en la Final de Pilotos Invitados, a media mañana. Partió desde el 22º puesto, hizo una carrera ascendente y prolija, para concluir en la 13º posición tras 12 vueltas. Y un aspecto valioso en este tipo de fechas, es que dejó el auto entero, sin daños, para la continuidad del cronograma.
Más tarde, ya en plena siesta, llegó el momento de la Final de Pilotos Titulares. Carlitos tomó el volante del Vento, largó desde el cajón 13 de la grilla y gracias al buen ritmo que mostró el auto, fue competitivo, pudo superar autos, avanzar y conseguir la 7ª posición, para redondear un resultado meritorio para la dupla.
«Hoy hicimos un gran trabajo, el resultado es muy bueno, considerando cómo veníamos después de la clasificación. Fabricio estuvo impecable, largó desde atrás, remontó y me dejó el auto en una buena posición, expectante para avanzar que por suerte pude aprovecharlo», manifestó el piloto misionero. «Trabajamos mucho con el equipo para revertir una fecha que no había comenzado de la mejor manera, hicimos un cambio grande en la puesta a punto del auto y cayó bien, evolucionó, porque mejoramos para las finales», remarcó, valorando la tarea del Martos Competición.
Con los resultados obtenidos en las finales, la dupla cosechó un total de 19 puntos que permitieron reacomodar a Okulovich en la 11ª posición del campeonato con 115 puntos.
Antonino García venció entre los pilotos invitados de TN Clase 3 en el marco de la tercera edición de La Carrera de los 200 Pilotos disputada en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» (Buenos Aires), extendiendo el dominio ejercido por Paladini Racing desde las tandas generales de entrenamientos disputadas el día viernes.
El vencedor, a bordo del Ford Focus que utiliza habitulamente Facundo Marques, completó las doce vueltas de carrera del Gran Premio Elf – Copa Supermercados Coto en 18m16s398, superando por 1s198 a Germán Todino y por 1s389 a Agustín Canapino, quién logró su segundo podio en TN Clase 3 luego de tres competencias disputadas, avanzando sostenidamente desde el 19º lugar de partida tras la rotura del motor que retrasó medio segundo en la clasificación a Manuel Mallo, quien clasificó en el día de ayer.
La carrera tuvo una intervención con pace-car a raíz del despiste de Matías Canapino, a bordo del auto de Santiago Mallo, cuando en la horquilla abandonó la competencia luego de un despiste en el cual daño el lateral izquierdo de su Chevrolet Cruze tras el impacto con un cartel publicitario. Otro golpe de escena tuvo como protagonista a Rafael Morgenstern, quien luego de un roce en la partida con Valentín Aguirre, debió entrar a boxes para reparar parcialmente la trompa de su Toyota Corolla para evitar un daño mayor en el neumático.
Lucas Carabajal, protagonista con el Citroën C-Elysée atendido por Detroit Racing, se ordenó en el cuarto lugar de la prueba de invitados, mientras que Jeremías Olmedo cerró un valioso desarrollo para Scudería Philagro JT al ordenarse en el quinto puesto. Nicolás Pezzucchi, Javier Merlo, Facundo Ardusso, Marco Dianda y Franco Morillo completaron la primera decena de clasificados tras la caída de la bandera a cuadros.
Fuente: APAT.
