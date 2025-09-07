Mairú Herrera Ahuad logró su mejor resultado en la F3 Metropolitana

La misionera Mairú Herrera Ahuad fue 8° en la 2° final de la 7° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizó en el circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, logró su mejor resultado en la categoría y ganó la Copa CB Shoes.
Luego de largar en el puesto 16° y pese a una lesión en la mano, Herrera aprovechó el gran auto que le entregó el Dital Fórmula para ir avanzando vuelta a vuelta y finalizó en la octava posición, lo que constituye su mejor resultado general en la categoría. Agustín Fulini ganó la competencia.
Además, Mairú volvió a imponerse en la Copa CB Shoes, que disputan las damas que integran la grilla de la categoría. De esta manera sigue como líder en ese campeonato con 716 puntos sobre los 595 de su inmediata perseguidora. En el campeonato general la misionera se ubica en la 18° posición con 237.5 puntos.
“Muy feliz por el resultado y agradecidos a los médicos que me dejaron correr, porque ayer terminamos muy golpeado, tanto el auto, como yo. Los chicos del equipo trabajaron toda la noche y por suerte pudimos hacer una buena carrera, avanzar y terminar 8va. Volvimos a ganar la Copa CB Shoes que hacía un par de fechas se nos venía escapando, así que muy feliz”, indicó la posadeña.
La próxima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, la 8va de calendario, será el 28 de septiembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
