Beitia se prende en el campeonato

La dupla Iñaki Beitia-Josito Di Palma (Toyota Yaris) cerró un gran fin de semana en la 9° fecha de la Clase 2 del TN, que se disputó en el circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires y el posadeño Beitia terminó tercero en la Final de Titulares.
Luego del podio logrado ayer por Di Palma, Beitia partió desde la 3°posición y luego de una buena largada donde intentó avanzar, el misionero decidió hacer una carrera inteligente y defender el tercer puesto. El ganador fue el mendocino Gonzalo Antolín (Peugeot 208).
Así, Beitia cerró una carrera muy buena, llegando tercero, sumó su segundo podio consecutivo y sumado al podio que logró Josito Di Palma, el Toyota Yaris logró tres podios consecutivos en las dos últimas fechas.
Con este resultado, Beitia saltó al 5° lugar del campeonato con 180,5 y quedó a 17,5 puntos del líder del campeonato Francisco Coltrinari (Peugeot 208), cuando restan tres fechas para el final del campeonato.
“Feliz de haber subido nuevamente al podio en esta categoría tan competitiva. Muy agradecido con Josito Di Palma por aceptar mi invitación y por la predisposición que tuvo conmigo. Fue un hermoso fin de semana donde lo disfruté y aprendí un montón. Gracias equipo por darlo todo para que siempre estemos competitivos. Gracias Familia por siempre estar. Finalmente muy agradecido con los sponsors que sin ellos nada es posible”, finalizó el posadeño.
Fuente: El Territorio.
