Gran remontada de Juan Pablo Pastori

La dupla integrada por Juan Pablo Pastori-Jeremías Scialchi (Chevrolet Onix) cerró de manera positiva la Carrera de los 200 Pilotos del TN, prueba válida por la 9° fecha de la Clase 2 del TN, que se disputó en el circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
Pastori largó desde la 43° posición la Final de Titulares y aprovechando el gran auto que le entregó el JPM Racing, empezó a avanzar y pasar rivales. Así promediando la prueba ya estaba 20°. El Mosquita siguió con su ritmo y vio la bandera a cuadros en la 16° posición.
El ganador fue Gonzalo Antolín (Peugeot 208).
Con este resultado, Pastori quedó en la 7° posición del campeonato con 178 puntos y se ubica a 20 puntos del líder Francisco Coltrinari (Peugeot 208), cuando restan tres fechas para el final.
“Una buena carrera pudimos remontar bastante y sumamos puntos para el campeonato. Seguimos prendidos y vamos a seguir trabajando de acá al final del campeonato para seguir dando pelea hasta el final”, indicó Pastori.
El posadeño agradeció a “mi familia por el apoyo de siempre, a todo el JPM Racing y a los auspiciantes, John Deere Interagrovial S.A., Crucero del Norte, LPT Industries, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, Pato Pampa, Agrobrokers, Bordafax, Yerba Mate Don Basilio y PDM División Electrónica”, finalizó.
Fuente: prensa.
